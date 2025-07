La millonaria suma que Wanda Nara le habría exigido a Mauro Icardi tras la ruptura

“La jueza se declaró incompetente por el pedido de dinero que hizo Wanda. No es para las nenas: este monto es exclusivamente para ella”, aclaró Méndez, dejando aún más en evidencia la tensión detrás del conflicto.

Mientras tanto, el divorcio continúa su curso en medio de una fuerte disputa tanto legal como mediática, con enfrentamientos entre abogados, reclamos cruzados y filtraciones que agrandan la grieta entre la empresaria y el futbolista.

Wanda Nara explotó contra Angie Balbiani tras una tremenda denuncia de Mauro Icardi

En una reciente emisión de Puro Show, Pochi de Gossipeame reveló el fuerte cruce entre Wanda Nara y Angie Balbiani, luego de que la periodista comentara al aire una información que no cayó nada bien en el entorno de la mediática. Según contó, Wanda se comunicó directamente con ella para manifestar su enojo por lo dicho en el programa de El Trece.

"Wanda se puso brava con vos, yo le dije ‘acá está contando Angie que las abogadas de Mauro te van a denunciar en Argentina y en Italia por lo del video’", relató Pochi durante el ciclo.

A continuación, compartió la respuesta que recibió de Wanda: “Ella contestó ‘¿con mi familia desde cuándo? ¿Le tengo que dar explicaciones a Angie? Que se ocupe de su vida, me hicieron tantas denuncias al cohete’”.

Frente a estos dichos, Angie Balbiani no se quedó callada y respondió con firmeza: “Me voy a ocupar de mi vida tanto que ahora vuelvo a casa y estoy con mis hijos”. En ese momento, Pampito, su compañero de panel, intervino para respaldarla: “Que no se enoje Wanda con Angie, ella está contando una información que le dan las abogadas de Icardi, no es que está inventando”.

Para cerrar el tema, Angie reafirmó su postura: “De hecho me ocupo de mi vida hablando con las fuentes y viniendo a trabajar. Yo no tengo ningún problema con Wanda. A mí, como periodista, me pasaba que se hablaba mucho del lado de Wanda de las cosas, y me interesaba saber qué pasaba del otro lado porque me parece justo también”.

La tensión entre ambas partes quedó al descubierto, y el cruce promete seguir generando repercusiones en los próximos días.

Se filtró un video íntimo de Mauro Icardi

En medio del escándalo con su ex, Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica tras la filtración de un video íntimo que lo tendría como protagonista.

Según trascendió en Puro Show (El Trece), el material habría sido enviado por el futbolista a una supuesta amante, Natasha Rey.

Icardi asegura que el video que se filtró en la web llegó a manos de la joven porque se lo entregó Wanda Nara.