Luis Ventura respondió a la furia de Vero Lozano por los Martín Fierro y su pedido de auditoría de votos: "El reclamo es..."

"Estoy muy contento, en el teléfono superé los 500 llamados, intuyo que unos cien más o menos deben haber sido con un algún reclamo, enojo o puteadita", dijo el presidente de APTRA.

Y acerca de Georgina Barbarossa, que no ganó ningún premio con su programa, observó: "La vi que se fue bien por la expresión de su rostro, no digo que estaba contenta".

Consultado por el cronista sobre la furia de Verónica Lozano con el Martín Fierro y que dijo que "no iba a ir a la edición del año que viene", Luis Ventura explicó: "Está en todo su derecho pero sería una pena porque siempre es una gran candidata y una gran conductora".

"La escribana certificó y dinamizó la previa", dejó en claro ante el pedido de auditoría de votos que hizo la conductora para las ternas. Y luego lanzó picante ante el enojo de Lozano: "El canal que más estatuillas se llevó es justamente donde ella trabaja. Hay que ver en qué lugares trabaja cada uno para decir si es justificado o no el reclamo".

"En el Martín Fierro pasan cosas raras y en la televisión también", agregó el periodista, y cerró dando por terminada la polémica con Lozano ante su fastidio: "La quiero mucho".

Cabe recordar que en la terna mejor labor en conducción femenina también se encontraban Mariana Fabbiani por DDM, Pamela David (Desayuno americano), Wanda Nara (Bake Off Famosos) y Juana Viale (Almorzando con Juana).

El enojo de Vero Lozano por los Martín Fierro que desató la interna en Telefe

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaron al aire en Intrusos (Améreica Tv) la razón por la que Susana Giménez fue elegida como la ganadora de la terna a mejor conducción femenina en los Premios Martín Fierro 2025 y que luego derivó en la furia pública de Vero Lozano.

"Creo que no es el periodismo, creo que es APTRA y es Telefe que impuso que Susana tenga que ganar dos premios", precisó Rodrigo Lussich.

Y luego Adrián Pallares contó sobre la furia de Lozano por no ganar el Martín Fierro: "Eso generó un conflicto interno en Telefe porque una de sus principales conductoras como es Verónica Lozano usó hace un rato la pantalla de Telefe para quejarse".