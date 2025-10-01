Luis Ventura respondió a la furia de Vero Lozano por los Martín Fierro y su pedido de auditoría de votos: "El reclamo es..."

Verónica Lozano se mostró muy molesta por perder la terna de mejor conductora femenina en los Premios Martín Fierro 2025 que quedó en manos de Susana Giménez.
El presidente de APTRA, Luis Ventura, contestó al enojo de Verónica Lozano por la elección de Susana Giménez como mejor conductora en los Premios Martín Fierro 2025.
En una nota con la cámara de Intrusos desde el salón del Hotel Hilton donde se realizó la ceremonia, la conductora de Cortá por Lozano manifestó todo su fastidio con la decisión de APTRA por el galardón a la diva.
"Muchas injusticias, empezando por yo. Ganó Susana y Mariana Fabbiani, Mariana está bien. Merecía ganarlo yo no porque Susana no sea conductora sino porque ella tiene un montón y aparte hizo cuatro programas", dijo muy enojada Vero Lozano en charla con la periodista Paula Varela.
Lo cierto es que Luis Ventura se refirió a la bronca de Vero Lozano por los Martín Fierro y respondió a quienes cuestionaron los resultados de las ternas.
"Estoy muy contento, en el teléfono superé los 500 llamados, intuyo que unos cien más o menos deben haber sido con un algún reclamo, enojo o puteadita", dijo el presidente de APTRA.
Y acerca de Georgina Barbarossa, que no ganó ningún premio con su programa, observó: "La vi que se fue bien por la expresión de su rostro, no digo que estaba contenta".
Consultado por el cronista sobre la furia de Verónica Lozano con el Martín Fierro y que dijo que "no iba a ir a la edición del año que viene", Luis Ventura explicó: "Está en todo su derecho pero sería una pena porque siempre es una gran candidata y una gran conductora".
"La escribana certificó y dinamizó la previa", dejó en claro ante el pedido de auditoría de votos que hizo la conductora para las ternas. Y luego lanzó picante ante el enojo de Lozano: "El canal que más estatuillas se llevó es justamente donde ella trabaja. Hay que ver en qué lugares trabaja cada uno para decir si es justificado o no el reclamo".
"En el Martín Fierro pasan cosas raras y en la televisión también", agregó el periodista, y cerró dando por terminada la polémica con Lozano ante su fastidio: "La quiero mucho".
Cabe recordar que en la terna mejor labor en conducción femenina también se encontraban Mariana Fabbiani por DDM, Pamela David (Desayuno americano), Wanda Nara (Bake Off Famosos) y Juana Viale (Almorzando con Juana).
Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaron al aire en Intrusos (Améreica Tv) la razón por la que Susana Giménez fue elegida como la ganadora de la terna a mejor conducción femenina en los Premios Martín Fierro 2025 y que luego derivó en la furia pública de Vero Lozano.
"Creo que no es el periodismo, creo que es APTRA y es Telefe que impuso que Susana tenga que ganar dos premios", precisó Rodrigo Lussich.
Y luego Adrián Pallares contó sobre la furia de Lozano por no ganar el Martín Fierro: "Eso generó un conflicto interno en Telefe porque una de sus principales conductoras como es Verónica Lozano usó hace un rato la pantalla de Telefe para quejarse".