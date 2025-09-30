Vero Lozano explotó de bronca por el Martín Fierro a Susana Giménez y abrió una feroz interna en Telefe

Susana no hizo programas al aire en el 2024, sino que tuvo una participación especial en el ciclo de entrevistas de Telefe y hace un tiempo está alejada por el momento de la pantalla.

Quien también se conoció que se retiró visiblemente molesto por no ganar su terna fue Robertito Funes Ugarte, quien después realizó duras declaraciones contra APTRA.

En tanto, al momento de subir al escenario y recibir su nuevo Martín Fierro, Susana Giménez protagonizó un divertido blooper al momento de su discurso que no pasó desapercibido en las redes.

"El año pasado conocí gente de la música nueva como María Becerra, Nathy Peluso, Rukau...", mencionó la diva con algo de dudas el último nombre.

Y rápidamente fue corregida por el público y también por el propio conductor de la gala, Santiago del Moro: "Luck Ra", le dijo. "Ese. Perdoname que me equivoqué, me pasa siempre", reconoció su error la animadora entre risas.

RS Fotos

Embed

El enojo de Vero Lozano con el Martín Fierro que abrió una interna en Telefe

Luego de repasar unas declaraciones en radio de Jorge Rial muy duro con Susana Giménez, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaron al aire la razón por la que Susana fue elegida como la ganadora de la terna y que derivó en el enojo de Vero Lozano.

"Creo que no es el periodismo, creo que es APTRA y es Telefe que impuso que Susana tenga que ganar dos premios", precisó Lussich.

Y luego Pallares contó sobre la furia de Lozano por no ganar el Martín Fierro: "Eso generó un conflicto interno en Telefe porque una de sus principales conductoras como es Verónica Lozano usó hace un rato la pantalla de Telefe para quejarse".

Cabe recordar que en la terna mejor labor en conducción femenina también se encontraban Mariana Fabbiani por DDM, Pamela David (Desayuno americano), Wanda Nara (Bake Off Famosos) y Juana Viale (Almorzando con Juana).