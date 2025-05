María Eugenia Ritó habló del misterioso cierre a su cuenta en Instagram y reveló de quién sospecha: "Preocupa"

Ritó siempre se muestra muy activa desde las redes sociales y este inconveniente la dificulta mucho. "Esta página no está disponible", aparece la clásica leyenda al intentar ingresar en la cuenta de Instagram @mariaeugeniarito.

PrimiciasYa se contactó en exclusiva con María Eugenia Ritó quien explicó qué fue lo que sucedió con su cuenta en Instagram y de quién sospecha como autor del hecho virtual.

"Anoche tipo 9 de la noche me di cuenta, se cerraron las sesiones de la cuenta en los dispositivos. Decía que era spam, a lo que deducimos es un hate", indicó.

"Estaba trabajando vía Instagram con los packs de fotos y videos de contenido para adultos", comentó sobre cómo la afecta este inconveniente con su cuenta. Y añadió remarcando el inconveniente que le genera tener su cuenta en redes caída.

"Tengo publicidades y canjes cerrados y también próximos a cerrar. Es nuestra fuente de trabajo y vivimos de ella. Teóricamente en 48 horas nos dan respuesta, ya mandamos a Instagram todo", concluyó Ritó.

maria eugenia rito.jpg

El llanto de María Eugenia Ritó al recordar a Antonio Gasalla: "Me enseñaste a..."

La ex vedette María Eugenia Ritó estuvo este sábado en Secretos Verdaderos (América TV) y le dedicó unas emotivas palabras al humorista Antonio Gasalla que falleció esta semana y terminó entre lágrimas al revivir una nota en donde él hablaba de ella.

“Es un momento muy especial. Antonio es un emblema. Lo es y lo va a seguir siendo. Me reía porque se me vienen muchos recuerdos”, comenzó diciendo en el ciclo que conduce Luis Ventura.

“Me acuerdo cuando me vi con él, cuando me llamó para su revista, creo que no me dijo ni ‘hola’. Me mostró una foto y me dijo ‘vas a hacer este cuadro’. Había una mina desnuda en un aro. Le dije que yo en ‘chuchi’ no me iba a quedar. En lolas era normal, en cola también, pero él insistió diciéndome ‘vas a hacer esto’”, recordó.

“Era un cuadro que muchísimos años antes había hecho Reina Reech. Me pidió que me desnude y yo estaba impecable de cuerpo. Igual me dijo ‘estas gorda, tenés que adelgazar’. Me dijo ‘si querés ser una número uno pensá como una número uno, sino dedicate a ser cajera de supermercado’. Tenía esas cosas que eran maneras fuertes. Me obligó a tomar clases de clásico. ‘No sabés caminar’, me dijo. Yo sabía caminar en un escenario, tomaba clases, pero él tenía esa exigencia. Por eso yo creo que él me hizo. Fue mi mentor. Me obligó hasta tomar clases de teatro”, señaló.

“Me hizo bajar de peso hasta que quedé, prácticamente, raquítica. Estaba muy flaca, toda marcada. Siempre fui más robusta, pero no en peso sino en musculatura. Terminé ahí, tallada. No quiso que yo use extensiones. Ensayamos en el Teatro Lola Membrives, que es la meca del teatro poder trabajar ahí”, añadió.