La jugada de Jenifer para desestabilizar la casa de Gran Hermano 2024 que podría derivar en expulsión

Jenifer fue a buscar la virgencita que La Tana le había robado a Selva Pérez. La chica de La Matanza aún no sabe que fue la morocha quien le sacó la virgencita.

En el streaming room, Jenifer se sinceró: "Le rescaté la virgencita a Selva porque no me parece meterse con algo tan sagrado. Cuando tenga la oportunidad, se la voy a dejar en la cama. No voy a decir que fui yo".

La morocha podría recibir una sanción de parte del Big porque utilizó información que tenía del exterior para ejecutar su jugada.

Selva entró el cólera por una actitud desafiante de La Tana en Gran Hermano 2024

En las últimas horas se conoció que Katia La Tana tuvo una actitud polémica con Selva Pérez en Gran Hermano 2024.

La joven La Matanza escondió algo muy preciado por la uruguaya, una virgencita, y no está dispuesta a devolvérsela.

Selva está sumamente afectada por la situación y espera que La Tana pueda recapacitar y cambiar su actitud.

La uruguaya tuvo una charla con algunos de sus compañeros para buscar apoyo. Selva siente que no tiene respaldo frente a su reclamo, que ya blanqueó con Santiago del Moro en la gala.

La Tana se mantiene firme, mientras su compañera sufre y está cada vez más desanimada.