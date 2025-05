Giro adverso para Flor Moyano en la causa que le inició a Juan Martino por abuso: deberá dar explicaciones

Entre otras cosas, expresó que “no encontró pruebas suficientes para sostener la grave acusación contra Martino” y subrayó que “no quería continuar con una causa en la que, según él, había un inocente involucrado”. Ahora, la Justicia parece haberle dado la razón, ya que Ángel de Brito confirmó en sus redes que la demanda de Moyano fue archivada “por denunciar falsamente”.

Pero la historia no termina ahí, porque Roberto Castillo adelantó que presentará una denuncia formal contra Florencia Moyano por haber mancillado su nombre y honor.

Roberto Moyano y Flor Moyano.jpeg

Juan Martino sobre el dramático giro en la denuncia de Flor Moyano por abuso: "Me arruinó la vida"

Juan Martino reapareció en televisión luego de que Roberto Castillo decidió dejar la defensa de Flor Moyano en la denuncia que hizo la modelo por abuso sexual contra quien fue su compañero en el reality El hotel de los famosos 2 (El Trece).

En el piso de Intrusos (América Tv), Juan Martino volvió a reiterar su inocencia ante esa dura acusación y marcó cómo lo afectó a nivel personal la denuncia de Moyano.

"Veía actitudes de ella contradictorias en el juego, nunca imaginé que podía llegar a tanto. Su cabeza evidentemente funciona de una manera extraña. Hasta dónde es capaz de llegar que ahora denuncia al abogado (Castillo)", indicó.

Y agregó cómo sufrió tras la dura denuncia de Flor Moyano en su contra: "Fue horrible, era salir a la calle y no saber qué pensaba la gente o ver a mi viejo llorando, mi hermana mal, destrozada".

"Estuve un mes en el programa y mis compañeros me defendieron. La producción después me saca por incomodidades que dijo ella (Moyano)", explicó Juan Matino sobre el apoyo que recibió de sus ex compañeros de reality.

"Todo lo que se vio y está es una denuncia falsa, hay contradicciones muy fuertes, se ve todo en el video y mata cualquier relato", continuó con firmeza.

Consultado sobre qué pasaría si se cruza otra vez con Flor Moyano, sentenció: "No la quiero ver, para mí es el diablo en persona". Juan Martino reconoció que esta grave denuncia lo afectó en su vida sentimental: "Me googlean y me borran, me pasó varias veces".

"De verdad me hizo muy mal, me arruinó la vida. Yo no tengo nada que ocultar, espero que llegue la indagatoria", cerró visiblemente afectado Juan Martino.