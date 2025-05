Fue protagonista en Gran Hermano y ahora atraviesa un drama personal: "Siento que fracasé"

Ahora, D'Alessio se refirió a su presente laboral y personal y expresó en un video; "¿Cómo me afectó Gran Hermano después de justo un año? A lo largo de este año he llorado, he reído, he salido, me he acostado, me ha hecho mal, he trabajado, no he hecho nada, pero sin dudas tengo que ser sincero: me siento un fracasado".

"Y voy a ser honesto ciento por ciento, para eso estamos acá, me siento un fracasado. Siento que me dieron una oportunidad que no pude aprovechar", afirmó.

"Estos últimos dos meses me he replanteado un montón de cosas personales mías como sentirme insuficiente, sentirme incapaz en un montón de cosas, preguntarme qué me gusta o qué me gustaría hacer y no encontrar respuesta, no lo sé contestar. Y tal vez alguno esté pasando lo mismo porque soy igual que vos, soy igual que todos. Yo estoy contando mi situación después en un programa de tele pero se asemeja a cualquier situación de la vida eh. Y la realidad es que si bien he vivido cosas inolvidables y buenísimas, me ha afectado y llega un punto donde toqué fondo", continuó relatando.

Y aseguró:"No me encuentro, estoy perdido, no sé qué hacer. Vos dirás 'deberías buscar trabajo' y sí estoy buscando de lo que hacía, en marketing. Y bueno... me he dejado mucho estar yo también con muchos aspectos como, no sé, de redes sociales, y todo es por miedo. Miedo al fracaso".

"Porque como ya me sentí un fracasado por creer que no aproveché la oportunidad que me dieron tengo miedo a seguir fracasando y hasta he dejado de subir cosas a redes sociales. Es algo que me persiguió toda mi vida, me sigue persiguiendo y es una cagada", cerró el exparticipante.

Embed

Chiara hizo un escándalo en su regreso a Gran Hermano: gritos, amenazas y acusaciones contra la producción

Anoche, con el ingreso a la casa de Gran Hermano (Telefe) de los ocho exparticipantes para jugar con los que siguen en carrera, se desencadenó un verdadero escándalo. Ocurre que a las pocas horas de su regreso, Chiara Mancuso estalló furiosa y se peleó a los gritos con la producción del reality en el confesionario.

Si bien por el momento no está claro el motivo, se especula con que la morocha no habría quedado conforme con que la eligiese Selva Pérez, dado que se cree que su intención era volver para jugar con Ulises Apóstolo. Pero las cuestiones de azar le jugaron en contra y la uruguaya la eligió antes de que le tocase el turno al cordobés.

Así, desde X se filtró un video con una de las cámaras apostadas en el pasillo anterior al confesionario, desde donde se la escucha a Chiara discutiendo fuertemente con el Big, y por ende con la producción.

Embed

Súper nerviosa, Mancuso exigió irse de la casa este mismo jueves. “Me quiero ir sin perjudicar a Selva. A Selva no la enchastren”, se la oye decir en referencia a lo que Santiago del Moro había dejado en claro: que si un jugador invitado se iba por alguna cuestión, arrastraba en su salida al jugador en competencia.

Claro que eso no fue todo. Porque, levantando cada vez más la voz, Chiara se argumentó ofuscada: “Literalmente, es una tomada de pelo. Todo lo que me hicieron es una tomada de pelo. Es una vergüenza. Se recontra cag... en mí y esto deciden. O sea, es un papelón. Que yo ahora tenga que abandonar por ese motivo es un papelón, literalmente”, tras lo cual se oyó el portazo que dio al irse del confesionario y se la vio pasar caminando con cara de pocos amigos.

Vale recordar que además de Chiara Mancuso, los otros exparticipantes que regresaron al reality por unos días son: Andrea Lázaro, Santiago 'Bati' Larrivey, Martina Pereyra, Petrona Jerez, Giuliano Vaschetto, Jenifer Lauría y Luciana Martínez.