Gran Hermano estalló por las quejas de los exparticipantes: "Si no les gusta, se pueden ir"

"El azar, por supuesto, hizo su parte", remarcó el dueño de la casa y agregó: "Por respeto a las personas que los eligieron, chicos, les pido que compartan esa aventura con alegría, lealtad, lo cual no invalida que puedan establecer o recuperar aquellas relaciones que tenían con otros jugadores o jugadoras".

"De corazón, deseo que esta estadía sea amena y feliz y que den todo por su compañía. Pero estas premisas no deben ser acatadas o aceptadas a través de una imposición, ustedes me conocen. Ya lo saben, nadie está obligado a permanecer en un lugar que no quiere y en compañía de quien no lo desee", continuó.

"Por eso, todos aquellos que se sientan disgustados tienen a partir de este momento la posibilidad de irse por la puerta giratoria. Obviamente, desearía que nadie abandone el juego y confío que nadie lo hará, pero no puedo obligar a nadie a quedarse en contra de su voluntad", cerró.

La jugada de Jenifer para desestabilizar la casa de Gran Hermano 2024 que podría derivar en expulsión

Anoche, Jenifer Lauría reingresó a de Gran Hermano 2024, al igual que los siete ex participantes, que van a tener unos días para poder apoyar a los ocho jugadores que avanzan de cara a la final.

En las últimas horas se conoció que la ex novia de Nano hizo una jugada arriesgada para intentar desestabilizar a la casa.

Jenifer fue a buscar la virgencita que La Tana le había robado a Selva Pérez. La chica de La Matanza aún no sabe que fue la morocha quien le sacó la virgencita.

En el streaming room, Jenifer se sinceró: "Le rescaté la virgencita a Selva porque no me parece meterse con algo tan sagrado. Cuando tenga la oportunidad, se la voy a dejar en la cama. No voy a decir que fui yo".

La morocha podría recibir una sanción de parte del Big porque utilizó información que tenía del exterior para ejecutar su jugada.