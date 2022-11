Mauro Icardi estalló al ver que le criticaron su beboteo: "Ni mi mujer me hace tanto planteo"

Pero todo ese relax quedó de lado de un momento para el otro, cuando Mauro Icardi salió a responderle a la cuenta de Instagram Gossipeame que, desde sus historias, mostró las recientes fotos del deportista preguntándose picante: "¿No sienten que hay mucho beboteo para las redes por acá? Este es el likeador sinseguir... mmm dijo la muda!!!!".

Mauro Icardi historia.jpeg

Así fue a los pocos minutos, Mauro Icardi salió con los tapones de punta, respondiéndole más que filoso: "Vossss decísss??? Te noto un poco resentida en cada posteo que me dedicás. Me parece te comiste el papel, ni mi mujer me hace tanto planteo como vos. Te mando un beso".

Y tal parece que Pochi, la encargada de la cuenta dedicada al espectáculo, se sintió tocada porque no se quedó callada y le respondió más fuerte aún. "'Tu mujer' es el hazme reir y yo la resentida! Cómo le gusta descalificar a las mujeres ¿no? Digo... ¡Sólo pregunté si a ustedes les daba la misma sensación de beboteo que a mi!", disparó visiblemente molesta. A todo esto, ¿Qué dirá Wanda al respecto?

respuesta de Gossipeame a mauro icardi.jpg

Wanda Nara lució un costosísimo conjunto Dolce & Gabbana para andar en bicicleta

Luego de la escandalosa y mediática crisis del mes pasado, Wanda Nara y Mauro Icardi decidieron darse una nueva oportunidad y viajaron solos a las islas Maldivas para rencontrarse como pareja e intentar salvar el matrimonio. Desde esa paradisíaca estadía, la rubia no ha parado de desfilar modelitos de ropa y accesorios millonarios como es su costumbre.

Así, en las últimas horas, Wanda un vez más revolucionó las redes sociales al mostrarse desde su cuenta de Instagram con un conjunto de Dolce & Gabbana de casi medio millón de pesos. Se trata de un top de manga larga y unas calzas negras con estampado de flores rosas y amarillas, con terminación elastizada donde puede apreciarse la firma italiana.

Wanda Nara en bicicleta con conjunto Dolce Gabbana.jpg

De acuerdo al sitio web de la famosísima marca, el conjunto tiene un costo total de 1.345 euros, dado que el top cuesta 650 y las calzas 695. En tanto, si hacemos la conversión, de acuerdo a la cotización blue de la fecha a 309 pesos, da un total de 415.605 mil pesos argentinos.

Pero claro que ese conjuntito no fue el único lujo que mostró Wanda Nara por estos días, ya que para ir a la playa usó unas unas sandalias Dior de unos 950 euros, gafas de sol Gucci de aproximadamente 320 euros o carteras Chanel de más de 8.000 euros cada una. ¡Glamour puro!