La arriesgada y polémica promesa de Solange Abraham que enfureció a todos en Gran Hermano

En la noche de miércoles se dio un sorpresivo anuncio por parte de Solange Abraham en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) que tomó por total sorpresa a sus compañeros.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Solange Abraham tomó la palabra y realizó un sorpresivo anuncio en la casa de Gran Hermano Generación Dorada que generó polémica al instante.
En la noche de miércoles se dio un sorpresivo anuncio por parte de Solange Abraham en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) que tomó por total sorpresa a sus compañeros.
Luego de que Santiago del Moro le confirmó que no estaba nominada, ella se despachó con una promesa que dejó a sus compañeros sorprendidos y generó polémica al instante.
Esto tiene que ver con el premio que consiga en caso de que resulte ganadora del reality y qué destino le daría al mismo derivando en un picante entredicho con Daniela de Lucía.
"No estás nominada, estás en la próxima ronda, te felicito Sol", le anunció el conductor a la participante. “Gracias. Quiero decirle a la gente que si llego a va a ganar este Gran Hermano el premio va a ser para ellos, yo se los voy a donar. Vamos a encontrar una manera oficial para poder hacerlo. Va a ser para la gente que me apoye”, expresó Sol Abraham ante la total sorpresa de todos sus compañeros.
De inmediato, Daniela de Lucía cuestionó este anuncio de la participante: “¿Eso no es como comprar un fandom? Tipo ‘te doy plata para que me quieran’. No sé, digo". Y ante la respuesta de Sol de que ella también podía hcerlo si quería, contestó firme: "No no necesito darle dinero a nadie para que me apoyen".
Sol Abraham argumentó desafiante su sopresiva promesa: “Yo solamente digo que a la gente que me apoye yo voy a retribuirlos con el premio, lo voy diciendo por las dudas. Mirá con qué poquito los pongo nerviosos...”.
“Vamos a ver si gana el dinero o gana el corazón gente del otro lado”, siguió enfurecida Daniela ante lo expuesto por Sol, quien cerró su polémico anuncio con una ironía ante la furia de su compañera: “Me agarró noni, hablá Santi”.
Eduardo Carrera se deshizo en elogios hacia Andrea del Boca a la vista de todos sus compañeros y esto provocó la ira de Solange Abraham, quien tuvo varios cruces con la atriz.
Solange Abraham explotó después contra Eduardo y Emanuel, ya que los consideraba sus aliados en el juego, y no entiende esos comentarios en favor de la artista.
“Estoy muy molesta con Edu y con Emanuel. Realmente estoy muy enojada con estos dos, porque lo único que le interesa es a él (Eduardo) es hacerse el gracioso y Emanuel, que le encanta que le peguen esas tarjeta porque es otro que tiene un ego que ya me tiene podrida”, dijo molesta Sol después mientras Cinzia la observaba.
Y siguió furiosa con sus compañeros ante lo sucedido: “Los dos le tiran flores, aparte, a la que me estuvo atacando hace dos días. ¿En qué quedamos? Hay un juego en la casa para que hablemos de las situaciones personales para que no solo lo desaprovechen sino que metan un gol en contra”.
"Para mí hay un quiebre, dibujenla como quieran después, pero acá las únicas de F4 somos F2. Cin y Sol nos la bancamos a pleno con todos. Ellos no”, concluyó Solange Abraham marcando un antes y un después en el grupo interno que se había formado.