La arriesgada y polémica promesa de Solange Abraham que enfureció a todos en Gran Hermano

De inmediato, Daniela de Lucía cuestionó este anuncio de la participante: “¿Eso no es como comprar un fandom? Tipo ‘te doy plata para que me quieran’. No sé, digo". Y ante la respuesta de Sol de que ella también podía hcerlo si quería, contestó firme: "No no necesito darle dinero a nadie para que me apoyen".

Sol Abraham argumentó desafiante su sopresiva promesa: “Yo solamente digo que a la gente que me apoye yo voy a retribuirlos con el premio, lo voy diciendo por las dudas. Mirá con qué poquito los pongo nerviosos...”.

“Vamos a ver si gana el dinero o gana el corazón gente del otro lado”, siguió enfurecida Daniela ante lo expuesto por Sol, quien cerró su polémico anuncio con una ironía ante la furia de su compañera: “Me agarró noni, hablá Santi”.

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Eduardo Carrera se le declaró a Andrea del Boca y Sol Abraham explotó de bronca

Eduardo Carrera se deshizo en elogios hacia Andrea del Boca a la vista de todos sus compañeros y esto provocó la ira de Solange Abraham, quien tuvo varios cruces con la atriz.

Solange Abraham explotó después contra Eduardo y Emanuel, ya que los consideraba sus aliados en el juego, y no entiende esos comentarios en favor de la artista.

“Estoy muy molesta con Edu y con Emanuel. Realmente estoy muy enojada con estos dos, porque lo único que le interesa es a él (Eduardo) es hacerse el gracioso y Emanuel, que le encanta que le peguen esas tarjeta porque es otro que tiene un ego que ya me tiene podrida”, dijo molesta Sol después mientras Cinzia la observaba.

Y siguió furiosa con sus compañeros ante lo sucedido: “Los dos le tiran flores, aparte, a la que me estuvo atacando hace dos días. ¿En qué quedamos? Hay un juego en la casa para que hablemos de las situaciones personales para que no solo lo desaprovechen sino que metan un gol en contra”.

"Para mí hay un quiebre, dibujenla como quieran después, pero acá las únicas de F4 somos F2. Cin y Sol nos la bancamos a pleno con todos. Ellos no”, concluyó Solange Abraham marcando un antes y un después en el grupo interno que se había formado.