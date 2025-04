Paula Bernini reaccionó indignada tras ser acusada de maltratar a sus compañeros de TN

De todas formas, aclaró: "Estoy tan tranquila que adentro y afuera del canal, los colegas pueden dar fe de cómo soy y cómo trato a la gente. Soy super pasional, tal cual me ven en la cámara, pero jamás trataría mal a alguien. Al contrario, siempre respeto el trabajo y la opinión del otro".

"Entiendo que cuando una persona tiene determinados puestos que se destacan en la tele, es lógico que se hable de ellas. Y cuando se habla mal hay que saber si esa persona me conoce o lo que tiene es un manto de envidia importante", continuó.

Para finalizar, también reconoció el apoyo de quien estuvieron para ella tras el revuelo que esto generó y concluyó: "No quiero dejar de destacar a la gente que me manda mensajes y me dice 'qué horror lo que están diciendo, no te conocen. Colegas, amigos, y a mi familia'".

Fuerte malestar en TN por una interna feroz: acusan a una figura por maltratos

La periodista Paula Bernini ha logrado ganarse un lugar en la pantalla de TN cubriendo temas destacados como las inundaciones en Bahía Blanca o el caso Loan. Es hoy una de las figuras destacadas de esa señal.

Aunque resalta como profesional, la cronista no tendría un buen vínculo con algunos de sus compañeros en el canal de Constitución, según contaron en Mediodía Bien Arriba, el programa que conduce Carlos Monti por la TV Pública.

"Me escriben y cuentan que la están pasando realmente mal en su trabajo. Me hablan de una palabra que es tan fuerte como un maltrato", afirmó la periodista Melina Vinci.

"No sería como se muestra en la tele y sus colegas estarían diciendo que es mala compañera", agregó la panelista del ciclo de Carlos Monti.

Melina Vinci precisó que Paula Bernini suele realizar "comentarios despectivos hacia sus productoras" y que muchas se han ido llorando del canal por cruces con ella.

Nancy Duré le preguntó a su colega por qué los afectados no van a hablar a Recursos Humanos. "No pueden hacer la queja a las autoridades porque es una persona bastante cuidada dentro del canal", señaló la panelista.