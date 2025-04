El fuerte mensaje de Karina La Princesita que alarmó a sus fans: "Muchas cosas feas"

Karina precisó que lo peor ya pasó. “Ya desintoxicada... hay que volver, estoy un poquito mejor. Entonces les paso mis fechas del finde. Gracias”, remarcó en el mismo posteo.

En el pasado, la estrella de la música reveló que tuvo que recurrir a terapia para superar síntomas de ansiedad y depresión.

En su momento, cuando estuvo en la mesa de Mirtha Legrand, Karina contó que sufrió muchísimo y tomó la decisión de buscar ayuda. "Había días en los que solo quería dormir para no sentir. Me dolía estar despierta. Quería dejar todo y dedicarme a cualquier otra cosa", detalló.

Karina la Princesita habló sobre su salud mental

Durante 2023, luego de haber contado que padece depresión desde hace años, Karina la Princesita hizo mención a su salud mental y reconoció que "cuando me agarraba ansiedad, no sabía lo que era. Pensaba que me iba a agarrar un ACV y me iba a morir".

En diálogo con el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, entonces en El Trece, la Princesita agregó que el diagnóstico fue fundamental para avanzar en su situación personal.

"Ahora trato de tomarme las cosas con calma, entendiendo cuáles son las prioridades en la vida", había reflexionado entonces la cantante.