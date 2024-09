Paula Bernini describió el dolor desgarrador que vive la mamá de Loan cuando las cámaras se van

Embed

“Rodri, tenemos que hablar de una localidad… Eso es el interior del interior”, advirtió Bernini para intentar graficar que la realidad en Corrientes es muy distinta a la de Buenos Aires.

Y siguió: “Es realmente un lugar duro, un lugar donde a vos capaz se te muere un hijo de apendicitis porque no llegaste a Corrientes a que sea operado. Entonces estás hablando de personas bastante duras frente a la muerte. Yo quiero creer que la madre realmente está muy dolida”.

Bernini mencionó que los medios no logran reflejar lo que realmente sufren los familiares. “Lo que nosotros mostramos en cámara no es la María que ves fuera de cámara. Ella, por ejemplo, no quiere llorar en cámara. Y vos le preguntás el por qué y no se entiende”, sumó.

“Me parece que nosotros no podemos juzgar el accionar de la familia desde nuestros parámetros. Ellos viven otra realidad muy diferente, con una educación diferente. Fijate que cuando decían se lo llevó El Pombero para ellos era una posibilidad más”, consideró Nancy Duré.

En ese instante, la invitada describió: “Yo esto lo vi, no es que me lo contaron, la madre terminaba la nota, entraba a la casa y los gritos y el llanto de, desvanecerse, que no la podían ni siquiera sostener porque ya se les desvanecían las piernas”.

Y concluyó: “Eso lo vimos todos los periodistas. Por eso nos es muy difícil desconfiar de la familia”.

El momento dramático que vivió Paula Bernini durante una marcha por el caso Loan

En un video en su cuenta de Instagram, la periodista Paula Bernini reveló que vivió un momento traumático durante la cobertura de una marcha por la aparición de Loan.

La cronista de TN -que siguió de cerca el caso del menor desaparecido- contó que estuvo unos días sin entrar a sus redes porque le robaron el teléfono.

"Ahora sí, ¡aparecí! Para todos los que me preguntan '¿dónde estoy?'. Hace tres días que no aparezco en las redes ni estoy conectada con nada porque me robaron el viernes el celular después de cubrir la marcha pidiendo Justicia por Loan en Plaza de Mayo", relató.

"Fuimos caminando con toda la gente que se juntó ahí y también con el hermano de Loan hasta Congreso, cuando la marcha se estaba desconcentrando y nosotros, los periodistas, ya estábamos un poquito más relajados, la verdad es que me descuidé, saqué el teléfono para pedir un auto y me lo robaron", agregó.

Bernini destacó que, dentro del susto, está bien y trata de mirar para adelante. "Ahora estoy con un teléfono más viejito pero creo que pronto pronto voy a poder mejorar el teléfono... La verdad, un garrón. Es lamentable pero mientras no te pase nada, y a mí no me pasó nada, estoy súper bien, así que, ya está, ya pasó", sentenció.