Sebastián Pollastro tras ser relacionado a la denuncia de Viviana Canosa: "Nunca fue mi intención"

"El video que están reproduciendo es del 2023 y lo están vendiendo como que es actual. No tiene que ver con la investigación sobre Lizy, y no salí a hablar a partir de la denuncia de Canosa como están publicando", aclaró Pollastro.

Además, sobre el contexto de su denuncia, amplió: "Agarraron un video del 2023 cuando hacia el streaming y denuncie a una persona que justo cuando hice ese descargo, estaba en el casamiento de Lizy, y lo vi por las imágenes que mostraban del casamiento, ni siquiera estuve en el casamiento de Lizy como dijo".

"La denuncia que se hizo es grave y no voy a meterme, ni nunca fue mi intención, agarraron un video de hace años y me generaron un desastre que jamás busqué. Mas allá de eso, el único descargo que hice, lo hice en mis historias en Instagram, y lo tuve que hacer obligado por la situación en la que me pusieron", agregó.

Y es que en sus historias de Instagram, Sebastián decidió a ponerle un freno a la situación y entre otras cosas, expresó: "No voy a permitir que quieran usar mi dolor para medir un punto más y sumar auspiciantes. Ya lo hicieron en el pasado y hoy decido yo".

"Hace dos años recibí amenazas, que dejara de hablar porque me iban a cortar en pedazos, me censuraron, cerraron puertas de laburo, y tuve que poner un parate primero porque estaba empastillado porque estaba con una depresión tremenda y segundo porque tuvieron que operarme de urgencia de la columna y estuve más de un año en rehabilitación", confesó.

Por último, sentenció: "No me escriban, no me llamen porque no voy a hablar ahora. Cuando yo lo decida, va a ser sobre mis propios términos. Hoy soy consiente y no voy a permitir que me vuelvan a hacer lo que me hicieron en el 2007".

Sebastián Pollastro descargo

Aparecieron los nuevos videos que Viviana Canosa presentó en su denuncia contra Lizy Tagliani

La grave denuncia de Viviana Canosa primero de manera pública y luego en la Justicia generó un gran revuelo al apuntar contra Lizy Tagliani y otras figuras del ambiente artístico al hablar de una presunta red de trata y abuso de menores.

En el ciclo Intrusos, América Tv, se mostraron los videos que habría presentado Canosa en la Justicia para acompañar su denuncia y que corresponden a situaciones que se vieron al aire en Por el mundo, Telefe, el programa de Marley.

"Son parte de la prueba aparentemente", explicó el conductor Rodrigo Lussich al mostrar las imágenes de los videos en cuestión. Luego, Sebastián Centeno, persona del círculo íntimo de Florencia Peña, le explicó al conductor la postura de la actriz ante este grave tema.

Embed

"Viviana presentó una foto y unos videos en un jacuzzi donde está Marley, Lizy y Flor. Pertenece a un programa de Por el mundo en pandemia", se indicó desde el entorno de la actriz.

"El video es en la casa de la costa de Marley. Dice que en esta fiesta había drogas y menores, una locura total", leyó Lussich sobre lo que exponen desde el entorno de Peña sobre las imágenes.

"Estábamos con el hijo de Flor, Felipe, con Mirko y los productores. Florencia es inocente y no tiene nada que ver, no para de laburar nunca y habla para defenderse porque no puede entender esto. Decidió salir con los tapones de punta ese mismo día y sino salía dirían por qué no habla", continuó.

"Florencia decidió aportar su teléfono a la Justicia si es necesario porque no hay nada que la relacione con esto", concluyó, luego de lo que fue la firme defensa que hizo la propia Flor Peña tras haber sido involucrada por Canosa en esa grave acusación.