Polémico vaticinio del tarot sobre Kun Agüero tras reconciliarse con Sofía Calzetti

Este jueves, en el programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, Mañanísima, la tarotista Fabiana Aquin vaticinó un giro drástico en la vida sentimental del Kun Agüero.

"¿Volvió con Sofía? A mí él me dijo que estaban en un impasse. Que estaba todo bien y no se sabía", comentó Estefi Berardi y sacó una carta para saber el futuro del ex jugador.

"En cualuier momento conoce a alguien, eh", advirtió Aquin. "Yo veo en las redes que no para de likear chicas", acotó la panelista. "Está conociendo gente", remarcó la tarotista.

"¿Por ahora con Sofía es un no?", quiso saber Pampito. "Con Sofía hay una tranquilidad. No quiere decir que no vuelvan. Por ahora no. El tiempo dirá. Hay que esperar. No está terminado", finalizó Aquin.

El Kun Agüero confirmó y habló de su separación de Sofía Calzetti: "Después veremos..."

Sergio Kun Agüero confirmó en diálogo con PrimiciasYa su separación de Sofía Calzetti tras cuatro años juntos, luego de varias semanas de rumores sobre la ruptura.

Primero, el exfutbolista tuiteó una frase que sorprendió a sus seguidores: "¿Cómo andan? Pronto tengo noticias", por lo cual uno de ellos le respondió: "Ojo, están pasando cosas", a lo que el Kun aclaró: "Pero es personal, nada de Kunisports je".

De inmediato, se despertaron dudas sobre su estado civil y un fanático comentó: "Te me casas", sin embargo, Agüero señaló: "Je no, estoy más solo que nunca, así que por ahora nada".

El Kun Agüero

Luego del revuelo que se genero, el deportista publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se lo puede ver sonriente. Y este portal se contactó con el Kun y confirmó que se separó.

"Nos tomamos un tiempo, después veremos qué pasa", indicó a PrimiciasYa, dejando abiertas las puertas para una posible reconciliación más adelante.