El explosivo motivo por el que se habría separado el Kun Agüero: "Él es muy..."

De este modo, contó públicamente que su relación con su novia había terminado. Horas más tarde, PrimiciasYa se comunicó con él y confesó: “Nos tomamos un tiempo, después veremos qué pasa”.

"Mientras el Kun Agüero se dice soltero, Sofi anduvo por la Fiesta Bresh, mientras ella lo sigue en Instagram y él no a ella. A mí la otra vez que se dejaron de seguir, antes de irse de viaje a Las Vegas con amigos, me contaron que él es muuuuy celoso... Me da al típico el ladrón que piensa que son todos de su misma condición", indagó Pochi, de la cuenta Gossipeame junto a una fotografía nocturna.

"Sofía está en Miami con la madre en la casa del Kun. Según me cuentan, él podría estar yéndose a Europa. Me da que tienen muchas discusiones, enojos, se dejan de seguir, se vuelven a seguir, pero se les pasa", opinó la infuencer desde su cuenta de Instagram.

Además, hizo hincapié en que sus seguidores resaltaron que Sofía Calzetti estaba en la Fiesta Bresh estadounidense con la China Suárez. "Sí, me mata que se focalizan en eseo. Sofi Calzetti fue a la fiesta con la mamá y estaba también la China, pero acá el tema es que el Kun en Tiwitter dice que está soltero, dejó de seguir a Sofía... No a la China". Por ahora la exnovia del Kun no ha hablado sobre el tema.

Kun Aguero

La respuesta de Dalma Maradona sobre el posteo que Kun Agüero le dedicó a su hijo Benjamín

Hace una semana Sergio Kun Agüero le dedicó unas emotivas palabras a su hijo Benjamín -fruto de su relación con Gianinna Maradona- a través de sus redes sociales. Ellos habían pasado unos días en Estados Unidos para alentar a Lionel Messi en su llegada al Inter de Miami.

“Tenías 3 años cuando fueron esas primeras despedidas, hoy tenés 14 años y el dolor al verte ir a la Argentina, sigue igual. Gracias por dejarme compartir estos momentos inolvidables. Te amo, Benja, y ya te extraño... Nos vemos pronto”, le había escrito el exfutbolista.

Ahora, Dalma Maradona opinó sobre el posteo del ex de su hermana cuando un seguidor le consultó: "¿Qué te pareció el post del Kun para Benja y la respuesta de él? Estuvo lindo”.

“Muy tierno. Yo fui testigo de algunas de esas despedidas y...”, comentó la actriz junto un emoji con una carita emocionada.

A la publicación de su papá, Benjamín le había respondido: “Te amo, pa, ya te extraño también, me pongo igual de triste que cuando me iba a Argentina con 4 años. Te amo y por más viajes juntos”.