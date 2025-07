Preocupación: internaron a Ernesto Cherquis Bialo y piden dadores de sangre de forma urgente

"Además, será necesario gozar de buena salud, pesar 50 kg o más, tener valores de presión arterial dentro de los límites adecuados, no presentar anemia y no tener fiebre, dolor de garganta, infecciones ni estar enfermo dentro de los últimos 7 días. También será necesario no haber consumido drogas ilegales, ni haberse sometido a cirugías de importancia en el último año", se informó para aquellos interesados en presentarse y donar sangre para el periodista.

Los donantes deberán presentarsede lunes a viernes de 7 a 12 en el Servicio de Hemoterapia, en la planta baja del hospital ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

Hasta el momento no hay un comunicado oficial desde el centro médico donde se encuentra internado Ernesto Cherquis Bialo en la sala de terapia intensiva. ¡Fuerza!

ernesto cherquis bialo 2.jpg

Quién es el periodista Ernesto Cherquis Bialo

Ernesto Cherquis Bialo nació el 30 de septiembre de 1940 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, tiene 84 años, y es un periodista deportivo que desarrolló toda su trayectoria en Argentina.

Cuando tenía cinco años se mudó con su familia a Buenos Aires, estudió y paralelamente ingresó al Club Desarrollo como boxeador, donde entrenó durante siete años con un retirado Luis Ángel Firpo.

Sus inicios en el periodismo se dieron en 1962, como pasante en el diario Clarín. Luego, en 1963 fue pasante en la revista El Gráfico, de la cual llegó a ser director entre 1982 y 1990. Asimismo, se desempeñaría luego en otros medios gráficos, radiales y televisivos.

Fue director de medios de comunicación de la Asociación del Fútbol Argentino y vocero de Julio Humberto Grondona, ex presidente de AFA, desde 2009 hasta su muerte en 2014.

Cherquis Bialo fue el conductor de La oral deportiva en Radio Rivadavia entre 1994 y 2001. En televisión se desempeñó como comentarista de fútbol junto con Marcelo Tinelli por Canal 13 y Telefe.

Además, trabajó en los programas Telefe noticias, Tribuna caliente, Tribuna deportiva, Polémica en los estadios, 3 en el fondo, Fútbol, el debate, 23 PM y Nada personal. Actualmente es columnista deportivo de C5N.

Durante varios años usó el apodo de Robinson, que respondía a su admiración por el boxeador Sugar Ray Robinson. A lo largo de su extensa carrera ganó cuatro premios Martín Fierro por su labor en radio y televisión. También recibió el Premio Konex y fue jurado del mismo en dos oportunidades.

En julio de 2024 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo distinguió Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito del periodismo deportivo