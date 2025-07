Preocupación por la salud de Pepe Cibrián tras ser internado por un cuadro respiratorio

Asimismo, después de describir minuciosamente cómo fue atendido el también actor ni bien llegaron a la clínica, el empresario cordobés e refirió al actual estado de salud de su pareja. “Por suerte no es una neumonía, es una bronquitis, pero seguramente nos vamos a quedar hasta mañana o pasado”, admitió ya más tranquilo al saber que la neumonía fue descartada.

Por último, concluyó expectante y feliz al ver que Cibrián reaccionó positivamente ni bien fue tratado por los especialistas: “Por suerte está mejorando, ya estaba hablando por teléfono, está comiendo bien. Es básicamente eso, una bronquitis que le agarró fuerte, una gripe, pero ya está mejorando”.

Pepe Cibrián y Ezequiel frezzoti.jfif

Pepe Cibrián, furioso con APTRA por los Martín Fierro de Teatro: “No sé qué trayectoria tienen para juzgar”

A mediados de junio se conocieron las nominaciones a los premios Martín Fierro de Teatro 2025, que otorgó APTRA en una ceremonia de lujo en la Usina del Arte, el pasado 23 de junio. Y fue en este contexto que Pepe Cibrián Campoy rompió el silencio y apuntó con dureza contra la entidad periodística que organiza los galardones.

En diálogo con Intrusos (América TV), el reconocido director teatral manifestó su profundo malestar con la asociación presidida por Luis Ventura, no por no haber recibido una estatuilla, sino por no haber sido invitado al evento.

"Estoy muy triste. Los galardones que me han dado me importan porque me los dan mis pares. En este caso, me toca algo muy íntimo porque vengo de siete generaciones de teatro. Hace 60 años que trabajo y lucho por un género que empecé yo. Soy el referente del teatro musical", afirmó, visiblemente dolido.

Cibrián aclaró que no se trata de una cuestión de ego: “No pido un premio, me da igual sinceramente… ¿pero que no me hayan invitado?”.

Además, se refirió a la escasa representación del teatro musical entre los nominados y premiados. “Muy poca gente mía ha sido nominada. Juan Rodó recién ganó por Drácula hace dos años, después de 30. A Cecilia Milone nunca le dieron un Martín Fierro, a Paola Krum tampoco", enumeró.

Finalmente, lanzó una crítica lapidaria hacia los integrantes de APTRA: “Si me invitan, no voy a ir. No me parece serio. No sé quiénes son, no los conozco, no sé qué trayectoria tienen para poder juzgar”. Lo cierto es que no lo invitaron.