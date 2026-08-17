Noelia Marzol mostró cómo recuperó los glúteos que "perdió" después de ser mamá

¿Noelia Marzol tuvo un romance con Nico Occhiato?

¿Noelia Marzol tuvo un romance con Nico Occhiato?

Noelia Marzol, en su paso por El ejército de la mañana (Bondi Live), reconoció por primera vez ante Pepe Ochoa y Santiago Riva Roy que tuvo un romance oculto con Nico Occhiato durante su etapa en el Bailando: admitió que "siempre picotié fuerte" y que con el conductor de Luzu TV, hoy en pareja con Flor Jazmín Peña, "la pasaron bien", aunque nunca lo blanquearon públicamente por la insistencia de la prensa; además, consultada por un vínculo con El Polaco, evitó confirmar o desmentir y dejó la duda picante en el aire con un "no sé, lo dejo a tu criterio".