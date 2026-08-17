Noelia Marzol compartió en sus historias de Instagram un video en el que se filmó de perfil, frente a un espejo, mostrando el cambio en su cuerpo después de sus dos maternidades. "
Noelia Marzol compartió en sus redes un video entrenando en el gimnasio y reveló el objetivo físico que se propuso.
Noelia Marzol mostró cómo recuperó los glúteos que "perdió" después de ser mamá
Noelia Marzol compartió en sus historias de Instagram un video en el que se filmó de perfil, frente a un espejo, mostrando el cambio en su cuerpo después de sus dos maternidades. "
Recuperando los glúteos perdidos con la maternidad", escribió junto al clip, en el que además etiquetó a su entrenadora personal.
La actriz, de 39 años, es madre de Donatello y Alfonsina, los dos hijos que tiene junto a su marido, el futbolista Ramiro Arias, con quien se casó en 2021.
En el video, Noelia explicó su rutina de entrenamiento y la constancia que le puso en el gimnasio, con el objetivo de recuperar la masa muscular que había perdido durante la gestación. El posteo se suma a una seguidilla de contenidos donde la actriz viene documentando su proceso de entrenamiento en redes.
¿Noelia Marzol tuvo un romance con Nico Occhiato?
Noelia Marzol, en su paso por El ejército de la mañana (Bondi Live), reconoció por primera vez ante Pepe Ochoa y Santiago Riva Roy que tuvo un romance oculto con Nico Occhiato durante su etapa en el Bailando: admitió que "siempre picotié fuerte" y que con el conductor de Luzu TV, hoy en pareja con Flor Jazmín Peña, "la pasaron bien", aunque nunca lo blanquearon públicamente por la insistencia de la prensa; además, consultada por un vínculo con El Polaco, evitó confirmar o desmentir y dejó la duda picante en el aire con un "no sé, lo dejo a tu criterio".