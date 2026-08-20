Se dio a conocer la hiriente frase que Emilia Attías le repetía al Turco Naim antes de separarse

“Él se puso paranoico. Empezó a perseguirla y le encontró chats hot. Tengo un audio en el que él dice que se va a Ecuador antes de que salte el quilombo, porque no quería estar presente cuando a ella le pescaran con otro tipo porque está de joda”, afirmó Latorre al relatar lo que habría ocurrido en ese momento.

Según la versión expuesta, la situación también habría repercutido en la intimidad de la pareja. La conductora sostuvo que Emilia Attias habría intentado sostener el vínculo por su hija, aunque finalmente habría llegado a un límite.

“Ella no quería saber más nada. Lo intentó por la hija. De un día para el otro llegó y le dijo ‘no te aguanto más’”, contó Yanina Latorre. Además, señaló que la depresión que atravesaba el humorista habría complicado todavía más la convivencia y la dinámica familiar.

Finalmente, la conductora hizo referencia a la diferencia de edad entre ambos y aseguró que esa situación también habría tenido peso en la crisis. “Ella laburaba, le reclamaba sexo que él no le estaría dando porque era un tipo deprimido. Él casi 60, ella casi 40, joven, muy bomba, madre”, expresó.

Y cerró con una contundente defensa hacia la actriz: “La banco a ella. Él, tipo grande, deprimido, todo el día tirado, y vos en la plenitud de tu edad, hormonada, espléndida, todo...”. De esta manera, Yanina Latorre volvió a poner sobre la mesa los supuestos motivos que habrían llevado a Emilia Attias y el Turco Naim a ponerle punto final a una relación que había durado casi dos décadas.

Cuál fue la incómoda reacción del Turco Naim cuando le preguntaron por Emilia Attias

La historia de amor entre Turco Naim (57) y Emilia Attias (37) llegó a su fin en 2024, después de más de 20 años de relación y con una hija en común, Gina. Desde aquel momento, ambos comenzaron a transitar caminos diferentes y a reconstruir sus vidas por separado, aunque con una premisa en común: conservar un vínculo cordial por el bienestar de su hija, quien continúa siendo el principal lazo que los une.

La separación generó una enorme repercusión y, durante varias semanas, fueron muchas las versiones que circularon alrededor de las razones que habrían llevado a la pareja a tomar la decisión de ponerle punto final a su historia. En medio de las especulaciones aparecieron rumores de terceros en discordia, posibles enfrentamientos y también el desgaste propio de una relación que había atravesado más de dos décadas.

Cabe recordar que Emilia Attias y Turco Naim comenzaron su historia cuando ella tenía apenas 20 años y él 40. Con el paso del tiempo, consolidaron una familia y se convirtieron en padres de Gina.

Después de varios meses en los que eligió mantenerse alejado de la exposición mediática y de las entrevistas, el humorista volvió a aparecer públicamente. Fue en Puro Show (El Trece), donde mantuvo una conversación con Matías Vázquez y volvió a quedar frente a una pregunta inevitable sobre su expareja.

El periodista quiso saber cómo era actualmente la relación entre Turco Naim y Emilia Attias, pero la consulta generó una reacción inmediata en el humorista, que intentó esquivar el tema con una respuesta cargada de ironía.

"¿Qué Emilia? ¿Emilia Mazzer?", lanzó el Turco, en un intento por desviar la atención y evitar referirse directamente a su exmujer.

Sin embargo, rápidamente decidió responder y dejó en claro que, pese a la separación, existe un vínculo que ambos buscan preservar. "Sí, todo bien. Somos papás de Gigi que es lo más grande que tenemos los dos, ¿cómo no vamos a estar bien? Sí. Buena onda", aseguró.

La respuesta dejó en evidencia que, más allá del final de la pareja, la hija que tienen en común ocupa un lugar central para ambos. El humorista remarcó así la importancia de mantener una relación cordial con Emilia Attias, especialmente por el vínculo familiar que los une.

La incomodidad de Turco Naim ante la pregunta fue notoria y Pampito decidió intervenir para intentar llevar la conversación hacia otro tema. Pero el humorista ya había dejado en claro que la consulta lo había tomado por sorpresa.

Incluso, entre risas y con evidente molestia por haber tenido que abordar una cuestión que pretendía evitar, el Turco lanzó una particular frase contra Matías Vázquez: "Ya me cagaste la nota. Veníamos bien y me hiciste una fractura expuesta".