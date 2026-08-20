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Se dio a conocer la hiriente frase que Emilia Attías le repetía al Turco Naim antes de separarse

A más de dos años de su separación del Turco Naim, Emilia Attias vuelve a quedar en el centro de la escena. Yanina Latorre reveló nuevos detalles sobre la ruptura tras casi dos décadas juntos.

20 ago 2026, 07:00
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Se dio a conocer la hiriente frase que Emilia Attías le repetía al Turco Naim antes de separarse

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Se dio a conocer la hiriente frase que Emilia Attías le repetía al Turco Naim antes de separarse

Aunque la separación de Emilia Attias y el Turco Naim se confirmó públicamente en mayo de 2024, después de varios meses en los que ya circulaban rumores de una profunda crisis, la historia todavía genera repercusiones. Esta vez, Yanina Latorre volvió a referirse a la conflictiva relación y reveló detalles sobre los problemas que atravesaba la pareja antes de ponerle punto final a su matrimonio.

Así, la conductora radial y televisiva aseguró que uno de los principales conflictos entre la actriz y el humorista estaba relacionado con el dinero y la situación laboral que atravesaban. Según explicó, Emilia Attias habría cuestionado a su entonces marido por no haber logrado determinados objetivos en el ámbito empresarial.

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En ese sentido, Yanina Latorre contó: “Ella lo tiró abajo a él diciéndole que nunca llegaron a ser empresarios gastronómicos grosos y lo comparaba con otros tipos que tenían mucha guita”. De esta manera, la comunicadora puso el foco en uno de los aspectos que, según su versión, habría generado fuertes discusiones puertas adentro.

Pero los problemas de la pareja no habrían quedado solamente en el plano económico. De acuerdo con el relato de Latorre, el Turco Naim atravesaba una situación personal compleja y permanecía gran parte del tiempo dentro de su casa. En ese contexto, habría comenzado a desconfiar de su pareja y a investigar sus movimientos.

“Él se puso paranoico. Empezó a perseguirla y le encontró chats hot. Tengo un audio en el que él dice que se va a Ecuador antes de que salte el quilombo, porque no quería estar presente cuando a ella le pescaran con otro tipo porque está de joda”, afirmó Latorre al relatar lo que habría ocurrido en ese momento.

Según la versión expuesta, la situación también habría repercutido en la intimidad de la pareja. La conductora sostuvo que Emilia Attias habría intentado sostener el vínculo por su hija, aunque finalmente habría llegado a un límite.

“Ella no quería saber más nada. Lo intentó por la hija. De un día para el otro llegó y le dijo ‘no te aguanto más’”, contó Yanina Latorre. Además, señaló que la depresión que atravesaba el humorista habría complicado todavía más la convivencia y la dinámica familiar.

Finalmente, la conductora hizo referencia a la diferencia de edad entre ambos y aseguró que esa situación también habría tenido peso en la crisis. “Ella laburaba, le reclamaba sexo que él no le estaría dando porque era un tipo deprimido. Él casi 60, ella casi 40, joven, muy bomba, madre”, expresó.

Y cerró con una contundente defensa hacia la actriz: “La banco a ella. Él, tipo grande, deprimido, todo el día tirado, y vos en la plenitud de tu edad, hormonada, espléndida, todo...”. De esta manera, Yanina Latorre volvió a poner sobre la mesa los supuestos motivos que habrían llevado a Emilia Attias y el Turco Naim a ponerle punto final a una relación que había durado casi dos décadas.

Cuál fue la incómoda reacción del Turco Naim cuando le preguntaron por Emilia Attias

La historia de amor entre Turco Naim (57) y Emilia Attias (37) llegó a su fin en 2024, después de más de 20 años de relación y con una hija en común, Gina. Desde aquel momento, ambos comenzaron a transitar caminos diferentes y a reconstruir sus vidas por separado, aunque con una premisa en común: conservar un vínculo cordial por el bienestar de su hija, quien continúa siendo el principal lazo que los une.

La separación generó una enorme repercusión y, durante varias semanas, fueron muchas las versiones que circularon alrededor de las razones que habrían llevado a la pareja a tomar la decisión de ponerle punto final a su historia. En medio de las especulaciones aparecieron rumores de terceros en discordia, posibles enfrentamientos y también el desgaste propio de una relación que había atravesado más de dos décadas.

Cabe recordar que Emilia Attias y Turco Naim comenzaron su historia cuando ella tenía apenas 20 años y él 40. Con el paso del tiempo, consolidaron una familia y se convirtieron en padres de Gina.

Después de varios meses en los que eligió mantenerse alejado de la exposición mediática y de las entrevistas, el humorista volvió a aparecer públicamente. Fue en Puro Show (El Trece), donde mantuvo una conversación con Matías Vázquez y volvió a quedar frente a una pregunta inevitable sobre su expareja.

El periodista quiso saber cómo era actualmente la relación entre Turco Naim y Emilia Attias, pero la consulta generó una reacción inmediata en el humorista, que intentó esquivar el tema con una respuesta cargada de ironía.

"¿Qué Emilia? ¿Emilia Mazzer?", lanzó el Turco, en un intento por desviar la atención y evitar referirse directamente a su exmujer.

Sin embargo, rápidamente decidió responder y dejó en claro que, pese a la separación, existe un vínculo que ambos buscan preservar. "Sí, todo bien. Somos papás de Gigi que es lo más grande que tenemos los dos, ¿cómo no vamos a estar bien? Sí. Buena onda", aseguró.

La respuesta dejó en evidencia que, más allá del final de la pareja, la hija que tienen en común ocupa un lugar central para ambos. El humorista remarcó así la importancia de mantener una relación cordial con Emilia Attias, especialmente por el vínculo familiar que los une.

La incomodidad de Turco Naim ante la pregunta fue notoria y Pampito decidió intervenir para intentar llevar la conversación hacia otro tema. Pero el humorista ya había dejado en claro que la consulta lo había tomado por sorpresa.

Incluso, entre risas y con evidente molestia por haber tenido que abordar una cuestión que pretendía evitar, el Turco lanzó una particular frase contra Matías Vázquez: "Ya me cagaste la nota. Veníamos bien y me hiciste una fractura expuesta".

     

 

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