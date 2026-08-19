El Puma Rodríguez frenó en seco a Guillermo Andino en Es mi sueño: "No te metas por ahí"

Qué dijo El Puma Rodríguez a Guillermo Andino

Para su debut, Andino y Lepio eligieron interpretar “Fly Me to the Moon”, de Bart Howard, y luego recibieron las devoluciones de los integrantes del jurado. La actuación de la pareja llamó especialmente la atención de El Puma Rodríguez, quien destacó las condiciones vocales del periodista.

El reconocido cantante venezolano primero elogió a Lepio y luego sorprendió a Andino con una particular valoración sobre su desempeño: “Gisela es una cantante extraordinaria, no hay que agregar absolutamente nada. Mira, Guillermo, si te quito todo lo que has hecho, para mí eres un cantante. Un tipo que afina y se desenvuelve así, para mí, es válido. Eso es el canto popular, una expresión del alma nada más”.

Entusiasmado por las palabras del jurado, Andino aprovechó el momento para demostrar nuevamente su admiración por la música y se animó a interpretar un fragmento de una canción de El Puma: “La gente va llegando al baile”, dijo.

Sin embargo, el intento del periodista de continuar cantando provocó una inmediata reacción del artista venezolano, quien lo frenó entre risas con una contundente advertencia: “No, no, tranquilo. No te metas por ahí ”.