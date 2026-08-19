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El Puma Rodríguez frenó en seco a Guillermo Andino en Es mi sueño: "No te metas por ahí"

El Puma Rodríguez le marcó la cancha a Guillermo Andino en Es mi sueño tras su debut y le hizo una inesperada advertencia.

19 ago 2026, 22:34
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El Puma Rodríguez frenó en seco a Guillermo Andino en Es mi sueño: No te metas por ahí

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El Puma Rodríguez frenó en seco a Guillermo Andino en Es mi sueño: "No te metas por ahí"

Guillermo Andino se animó a dejar por un rato el periodismo y mostró una faceta desconocida al participar de la segunda temporada de Es mi sueño (El Trece), donde compartió escenario con Gisela Lepio, una participante de 38 años oriunda de Pilar. La dupla logró superar la primera instancia, aunque el conductor protagonizó un particular momento durante la devolución del jurado.

Desde el comienzo de su presentación, Andino dejó en claro que la música ocupa un lugar especial en su vida, aunque siempre la mantuvo como una actividad recreativa. “Muchas gracias, me emocioné y me vuelvo a emocionar cada vez que hablan de mi carrera”, expresó.

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El periodista también explicó de dónde surgió su vínculo con la música y reconoció que no se considera un cantante profesional: “Me gusta cantar. De chico aprendí a tocar la guitarra, pero simplemente como un hobby. Cuando canto me creo Abel Pintos, pero uno trata de hacer lo mejor posible. No es lo mío, pero soy un periodista que viene acá por lo menos a no desafinar ”.

Qué dijo El Puma Rodríguez a Guillermo Andino

Para su debut, Andino y Lepio eligieron interpretar “Fly Me to the Moon”, de Bart Howard, y luego recibieron las devoluciones de los integrantes del jurado. La actuación de la pareja llamó especialmente la atención de El Puma Rodríguez, quien destacó las condiciones vocales del periodista.

El reconocido cantante venezolano primero elogió a Lepio y luego sorprendió a Andino con una particular valoración sobre su desempeño: “Gisela es una cantante extraordinaria, no hay que agregar absolutamente nada. Mira, Guillermo, si te quito todo lo que has hecho, para mí eres un cantante. Un tipo que afina y se desenvuelve así, para mí, es válido. Eso es el canto popular, una expresión del alma nada más”.

Entusiasmado por las palabras del jurado, Andino aprovechó el momento para demostrar nuevamente su admiración por la música y se animó a interpretar un fragmento de una canción de El Puma: “La gente va llegando al baile”, dijo.

Sin embargo, el intento del periodista de continuar cantando provocó una inmediata reacción del artista venezolano, quien lo frenó entre risas con una contundente advertencia: “No, no, tranquilo. No te metas por ahí ”.

     

 

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