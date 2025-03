Qué actitud tomaron la China Suárez y Mauro Icardi tras descubrir que Wanda Nara los espía

En este sentido, ante la repercusión que tuvo en redes y los medios el tema, se conoció qué hicieron la China Suárez y Mauro Icardi ante la aparición de esas fotos.

Wanda Nara - fotos desnuda.jpeg

El detalle es que más allá de sus jugadas fotos, Wanda tenía en su galería de celular algunas fotos de Mauro con la China, lo que también llamó mucho la atención en las redes.

Desde su cuenta en Instagram, el futbolista del Galatasaray se mantuvo en silencio y ni opinó de las fotos que su ex subió por error y luego borró.

En tanto, Eugenia la China Suárez optó por demostrarle sus sentimientos a su novio con un romántico mensaje con una foto de él en la pileta y sonriendo: "Te amo Mauro Icardi, me haces muy feliz", indicó la actriz con el emoji de un corazón con fuego.

Y luego compartió una reflexión de la cuenta @escritounico que decía: "Cuando el amor es amor, da paz", reflejando el gran momento que pasa con Icardi.

china suarez mensaje de amor mauro icardi tras las fotos hot de wanda nara.jpg

china suarez mensaje de amor mauro icardi tras las fotos hot de wanda nara 2.jpg

Yanina Latorre expuso la millonaria deuda de Wanda Nara y reveló todos los detalles

En medio de una descarnada batalla contra su ex, Mauro Icardi, Wanda Nara no vive sus mejores días en lo que a su situación legal se refiere, y según reveló Yanina Latorre la mediática no estaría respetando sus obligaciones económicas lo que le habría generado un millonaria deuda, mientras desde sus redes no deja de mostrar su ostentosa vida.

Si bien Martín Candalaft reveló recientemente en DDM, América Tv, que la rubia utilizó argucias legales para evitar pagar una multa de 80 millones de pesos dilatando el desembolso, lo cierto es que Latorre contó desde sus redes sociales que Nara incumplió los siguientes dictámenes de la Justicia luego de esa primera penalidad por no permitir que Icardi se reencuentre con Francesca e Isabella.

A través de sus Instagram Stories, Yanina Latorre informó que "Wanda tiene 240 millones de pesos de multas acumuladas", por dos nuevas infracciones.

Fue así que la angelita reflexionó indignada que la ex de Icardi pareciera tener "su propia Justicia". "Qué vergüenza", agregó visiblemente molesta.

Y como si eso no bastase, la comunicadora también señaló que Wanda Nara bloqueó los teléfonos de sus hijas para que no puedan comunicarse con su papá, una actitud sin duda polémica.