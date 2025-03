Yanina Latorre expuso la millonaria deuda de Wanda Nara y reveló todos los detalles

IG Yanina Latorre - deuda de Wanda Nara.jpg

A través de sus Instagram Stories, Yanina Latorre informó que "Wanda tiene 240 millones de pesos de multas acumuladas", por dos nuevas infracciones. Fue así que la angelita reflexionó indignada que la ex de Icardi pareciera tener "su propia Justicia". "Qué vergüenza", agregó visiblemente molesta.

Y como si eso no bastase, la comunicadora también señaló que Wanda Nara bloqueó los teléfonos de sus hijas para que no puedan comunicarse con su papá, una actitud sin duda polémica.

Yanina Latorre reveló que Wanda Nara la bloqueó de las redes y dio detalles de su explosiva pelea

Las cosas entre Yanina Latorre y Wanda Nara no están bien. Hace unos días la angelita había explotado contra la mediática y ahora contó que la bloqueó de las redes sociales.

En su programa radial de El Observador, la conductora disparó: "Me bloqueó. Digo, si me bloqueaste no sé para qué. Porque opinar voy a seguir opinando igual. Ella tiene un tema conmigo, me doy cuenta. Porque criticarla la critica todo el mundo. En el programa del Pampito (Puro Show) la hacen mierda, le creen todo a (Mauro) Icardi. Y me bloquea a mí".

"Y hoy a la mañana... el tupé. No le contesté todavía, estaba haciendo gimnasia. Me dijo de todo a la mañana", aseguró y contó: "Empezó temprano: 'debería escuchar a los menores, en vez de decir la cantidad de cosas que decís. El colegio denunció cosas que yo ni sabía, ¿ahora también soy la culpable?', me dijo. Por qué me lo dice a mí, por qué le importa lo que yo pienso, no voy a cambiar de opinión".

"Me puteó. Me dice que Maxi fue violento con los hijos, ahora es el mejor amigo. Me dice: 'qué culpa tengo yo, las nenas declararon con el juez y yo no estaba en el país. ¿También las manipulé?'. Yo de esto no tengo información, no lo sé", siguió.

Y opinó: "La verdad es que si tus hijas declaran con un juez sería bueno que estés vos en el país para acompañarlas, porque no sé con quién fueron. El padre no está, vos tampoco. Y me tiró de todo: que lo invitó mil veces a los cumpleaños, que tiene pruebas, que él nunca quiso ir a un cumpleaños. Porque, claro, él no quiere ir a la casa de ellas, él quiere que sus hijas vayan a su casa".

"Pero acá todavía no hay delito, no hay denuncia. Piden correr al juez, ahora piden correr al defensor de menores, yo creo que Wanda todo lo que le sale en contra pide cambiarlo, como si tuviera un justicia paralela", sostuvo Yanina.