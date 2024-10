Una cronista de TN agarró a una pareja de trampa en pleno aire: "Tomátelas"

La cronista se acercaba a varias personas que se encontraban en la zona en medio de los fuertes vientos frente al río y cuando quiso charlar con dos de ellas sentadas allí se dio la inédita situación.

“¿Qué tal?”, quiso iniciar la conversación la periodista mientras se acercaba con su micrófono. Y desde atrás se escucha claramente una voz que dice “tomátelas” por parte de una de estas personas.

El hombre se paró y se tapó su rostro con lo que tenía a mano mientras le contaba que estaban de trampa. “¿Están de trampa?”, se sorprendió al aire la cronista mientras se retiraba de ese lugar.

“¡Perdón! ¡Ay, estamos en vivo! ¡Perdón! ¡Perdón!”, reaccionó Giuliana Salguero absolutamente sorprendida por lo sucedido. Y después agregó: “¡Ay lo que acaba de pasar, no lo puedo creer! Sí, estamos en vivo".

“Qué va a hacer, no es mi culpa lo que están haciendo”, finalizó la periodista sobre la insólita situación en pleno vivo.

Sandra Borghi aclaró qué pasó con Luis Otero ante el inesperado cruce al aire: "Esperamos los..."

Sandra Borghi y Luis Otero mantuvieron un picante cruce al aire en Mediodía Noticias, El Trece, por un supuesto error de la producción que quedó en evidencia y luego de un ida y vuelta entre ambos el periodista se paró de su silla y amagó con irse del estudio.

Todo empezó cuando la conductora quiso presentar a la panelista May Martorelli, quien iba a hablar del sorpresivo encuentro de Joaquín Furriel con la actriz Anne Hathaway.

"Bueno, May contanos... No se de qué va a hablar, así que le dejo abierto. Tirá título, algo papi (dijo mirando a Otero)", adelantó la conductora sin filtros, dejando en claro su malestar por no saber el tema que se venía al aire.

A lo que Luis Otero explicó: "¿Cómo no? Joaquín Furriel estuvo con...". Al ver esa reacción, Sandra explotó entre risas: "Pará, no seas vende humo ni chupamedias, Te callas (le decía al productor que le hablaba por la cucaracha)". Y el periodista le dijo: "Primero, jamás he sido vende humo y jamás chupamedias".

"No te vayas que sin vos no somos nada", le pedía Sandra Borghi a su compañero mientras lo sujetaba de la mano al ver que se paró de su silla un tanto enojado y cuestionó: "Vamos a hablar en serio. Va a hablar de Jaquín Furriel con Anne Hathaway".

"Sí, lo dijo dos veces. Tal vez no apretó el botón tuyo", sentenció con firmeza Luis Otero. Y la conductora cerró entre risas haciendo referencia a lo que le decían por la cucaracha en ese momento: "La interna que hay acá... ¡Me estalla el oído!".

Lo cierto es que ante el rebote que tuvo este momento televisivo en los medios, PrimiciasYa se contactó con Sandra Borghi, quien aclaró cómo se lleva con su compañero tras ese divertido ida y vuelta al aire.

"No vi nada (de lo que salió), nosotros nos cagam.. de risa, nos llevamos todos re contra bien", aclaró la conductora. Y amplió sobre esa "discusión" con Luis: "Te juro que nosotros nos cagam.. de risa. Nos llevamos increíble todos".

"Ahora lo metimos en la joda a nuestro productor por la cucaracha", dijo entre risas Sandra sobre lo sucedido al aire. Y cerró dejando en claro el gran clima de trabajo que hay en el noticiero que conducen.

"Somos todos amigos y posta esperamos los cortes para reírnos. Nosotros emulamos una familia sentada en la mesa y cada uno de nosotros tiene un rol y eso transmitimos al aire", finalizó Sandra Borghi.