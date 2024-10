Sandra Borghi aclaró qué pasó con Luis Otero ante el inesperado cruce al aire: "Esperamos los..."

"Bueno, May contanos... No se de qué va a hablar, así que le dejo abierto. Tirá título, algo papi (dijo mirando a Otero)", adelantó la conductora sin filtros, dejando en claro su malestar por no saber el tema que se venía al aire.

A lo que Luis Otero explicó: "¿Cómo no? Joaquín Furriel estuvo con...". Al ver esa reacción, Sandra explotó entre risas: "Pará, no seas vende humo ni chupamedias, Te callas (le decía al productor que le hablaba por la cucaracha)". Y el periodista le dijo: "Primero, jamás he sido vende humo y jamás chupamedias".

"No te vayas que sin vos no somos nada", le pedía Sandra Borghi a su compañero mientras lo sujetaba de la mano al ver que se paró de su silla un tanto enojado y cuestionó: "Vamos a hablar en serio. Va a hablar de Jaquín Furriel con Anne Hathaway".

Embed

"Sí, lo dijo dos veces. Tal vez no apretó el botón tuyo", sentenció con firmeza Luis Otero. Y la conductora cerró entre risas haciendo referencia a lo que le decían por la cucaracha en ese momento: "La interna que hay acá... ¡Me estalla el oído!".

Lo cierto es que ante el rebote que tuvo este momento televisivo en los medios, PrimiciasYa se contactó con Sandra Borghi, quien aclaró cómo se lleva con su compañero tras ese divertido ida y vuelta al aire.

"No vi nada (de lo que salió), nosotros nos cagam.. de risa, nos llevamos todos re contra bien", aclaró la conductora. Y amplió sobre esa "discusión" con Luis: "Te juro que nosotros nos cagam.. de risa. Nos llevamos increíble todos".

"Ahora lo metimos en la joda a nuestro productor por la cucaracha", dijo entre risas Sandra sobre lo sucedido al aire. Y cerró dejando en claro el gran clima de trabajo que hay en el noticiero que conducen.

"Somos todos amigos y posta esperamos los cortes para reírnos. Nosotros emulamos una familia sentada en la mesa y cada uno de nosotros tiene un rol y eso transmitimos al aire", finalizó Sandra Borghi.

sandra borghi luis otero 2.jpg

Sandra Borghi rompió el silencio: aclaró cómo se lleva con sus compañeros y si piensa renunciar en El Trece

Sandra Borghi se vio envuelta en un gran escándalo luego de un comentario en redes de Vanesa de Noble Herrera, la mujer de Felipe Noble, heredero de Ernestina Noble, dueña de Grupo Clarín, donde acusó a la periodista de excederse en los gastos de remises que abona la empresa y utilizarlos para actividades de su familia.

"La infinidad de remises que te pagamos, sin corresponderte, del Grupo Clarín, para tus hijos, tu Mama y demás, eso en mi barrio (Belgrano) se llama avivada! La ultima parte de tu mensaje, para mi no va! Bendiciones", tiró picante Vanesa en Instagram en un posteo de la periodista.

Lo cierto es que al referirse a este tema en LAM, Yanina Latorre contó que ningún compañero de Sandra salió a respaldarla públicamente en medio de este escándalo porque "la odian" y que incluso la conductora de Mediodía Noticias pensaría en renunciar si ninguna autoridad del canal sale a aclarar este tema.

En este sentido, PrimiciasYa se contactó con Sandra Borghi quien rompió el silencio en medio del escándalo y aclaró: "Te soy sincera, no tengo nada que hablar. Realmente te digo: no hay ningún problema. Yo estoy al aire en la pantalla todos los días, imagínate que si algo de todo esto fuera cierto yo ya no estaría más".

Sobre la versión que se llevaría mal con sus compañeros de trabajo y que analiza renunciar, la periodista fue categórica: "No tengo nada que decir. Esto es una estupidez que no se cómo se mantiene sin sustento ni fundamentos. No tengo problemas con nadie, me quieren todos el canal y no voy a renunciar".

"Justamente nadie salió a hablar porque no le quieren dar dimensión a un tema que no existe. Tengo un gran equipo de trabajo y de amigos que basta con que te pares cinco minutos a preguntar en mi noticiero y vas a obtener la misma respuesta. El tema de verdad no existe para mí ni para las autoridades del canal", finalizó.