Wanda Nara relató en detalle el doloroso momento que vivieron sus hijas en la casa Mauro Icardi

Wanda contó que sus hijas invitaron a su padre a un acto escolar. Él prometió que iba a ir, pero finalmente faltó a la cita.

Yanina Latorre mencionó que Mauro "no estaba al tanto". Enseguida, la mediática reaccionó: "Se lo pidieron el jueves en una de las video llamadas que son supervisadas. Si dice que no es un grado de locura enorme. Por suerte había alguien monitoreando, yo no estaba. Él dijo que no podía ir, que no llegaba, porque tenía ocupada la agenda cuando mis hijas ven que sí ha ido a actividades de los hijos de la otra persona. Es un dolor enorme para ellas".

La rubia precisó además que luego, cuando las nenas fueron a la revinculación con Icardi, hubo un comentario que no fue del agrado de ellas: "Llegaron a una casa en la que escucharon a nenes chiquitos llamarlo papá a su papá. Escucharon a una nena que le quería mostrar el living de la casa, las hicieron sentir como invitadas en su propia casa".

Y, sobre el encuentro, finalizó: "Mis hijas iban con un montón de planes a pasar tiempo con su papá y lamentablemente no pudieron. Tenían mucha ilusión, se encontraron con otra cosa, las obligaron a mentir cuando hubo llamada de control... fue feo".

Según lo acordado, La China no podía estar en el encuentro del futbolista con las menores. La actriz participó y se abre una nueva batalla entre el ídolo del Galatasaray y su ex, Wanda Nara.

En Intrusos (América TV) hablaron con Lara Piro, la abogada de Mauro Icardi se refirió a la polémica se generó por la presencia de La China en la revinculación.

"Para Mauro es muy difícil revincularse con sus hijas media psicólogos en el Ministerio Público Tulear porque él toda su vida fue un excelente padre. Por eso, quiso sacarle un poco el drama a todo esto y organizó un festejo", señaló.

Piro admitió que podría haber una sanción para Icardi, pero advirtió un punto clave que podría anular cualquier revés para su representado. "Las chicas tienen que ser escuchadas en la Justicia. Después del encuentro con Eugenia, no saben la felicidad de las chicas. Ellas no se querían ir. Se querían quedar a dormir", remarcó.

Al finalizar, la abogada fue letal al referirse a Wanda Nara. "Wanda no cumple con las disposiciones judiciales. Wanda es una incumplidora serial. ¿Nosotras cómo le decimos a Mauro que él sí tiene cumplir con las órdenes judiciales?", cerró.