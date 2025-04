Bronca en el Ministerio Público Tutelar con Mauro Icardi por un grave incumplimiento con sus hijas: "Trinan"

Incluso, la actriz estaba acompañada de sus tres hijos (Rufina, Magnolia y Amancio) y gente cercana a ella, lo que podría motivar el accionar legal de Wanda Nara.

mauro icardi la china suarez.jpg

"Hubo una videollamada y ellos omitieron que la China estaba en la casa. Como veían que las nenas estaban felices, la letrada (Elba Marcovecchio) llamó al Ministerio Público Tutelar para preguntar si se podían quedar a dormir y le dijeron que no. Son muy rigurosos", indicaron en el ciclo Mujeres Argentinas, El Trece.

"No entiendo a la mujer de Mauro, que no lo aconseje. Por qué ella no le dice que no va a estar presente ese día (del encuentro con las hijas)", cuestionó Fernández Barrio.

"Desde el Ministerio no pueden creer lo que pasó. Mauro no respeta nada. Esto puede tener consecuencias legales. Payarola está con la abogada del Ministerio y está que trina. Él (Payarola) y Wanda van a hacer otra denuncia", confirmó la conductora Belén Ludueña sobre el punto que no cumplió el futbolista y que podría traerle serias consecuencias en la revinculación con sus hijas.

Mauro Icardi.jpg

La polémica declaración de amor de Mauro Icardi a la China Suárez con dardo incluido contra Wanda Nara

Cuando muchos aseguraban que el romance de Mauro Icardi con Eugenia China Suárez es sólo algo pasajero, a modo de venganza contra Wanda Nara, lo cierto es que la relación entre el futbolista y la actriz avanza a paso firme, con sentimientos genuinos de ambas partes.

Claro que el enfrentamiento entre el ex matrimonio sigue vigente y cada uno, de alguna manera, le hace saber al otro que ya es parte del pasado.

Así, mientras durante este viernes circularon fuertes versiones del nuevo romance que Nara estaría manteniendo con el cantante Agustín Bernasconi, si bien generó polémica la supuesta alianza de su matrimonio con Mauro con la se mostró en las redes, Icardi no dudó en volver a declararle públicamente su amor a la China Suárez con una sutil chicana destinada a la madre de sus hijas para dejar en claro que no piensa regresar con la mediática.

“Ojalá haberte conocido antes para llenar aún más capítulos de mi vida con tu AMOR @sangrejaponesa ”, escribió el rosarino en su cuenta de Instagram junto a un emoji de una carita enamorada y un corazón rojo en el epígrafe de un par de fotos de la pareja abrazados, felices y sonrientes.

De esta manera, Mauro Icardi le hizo llegar este metamensaje a su ex para hacerle saber cuáles son sus sentimientos por la China, y que su amor por la ex Casi Ángeles es quizás hasta más grande que el supo tener por ella.

¡Tremendo!