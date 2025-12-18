Wanda Nara tomó nota: Daniela Christiansson y Maxi López confesaron en qué fecha nació su historia de amor

Eso dio pie a que el ex de Wanda Nara confiese cómo nació la relación: "¿Nuestra historia cómo comienza? Yo estaba separándome y tenía un amigo mío que me decía siempre por qué no vamos a cenar. Después de 6 meses tratando de convencerme para ir a cenar, me lleva a comer a un lugar de sushi en Milán con su grupo de amigos. Dani llegó última tipo 11 de la noche, medio corriendo, y cuando la te dije: '¿Qué pasó? ¿Qué es esto?'", dijo.

Maxi López contó que le decía a sus amigos que tenía ganas de acercarse a Daniela Christiansson pero que no encontraba el momento indicado: "Estábamos comiendo en la mesa y le decía a mis amigos que quería hablar con ella. Vos ibas de un lado para el otro y no te podía enganchar. Mi idea era comer y volver a casa, pero cuando llegó ella me descompaginaste todo. Y bueno, me fui con todo el grupo a tomar un drink al boliche", continuó López.

En qué estaba Daniela Christiansson al momento de conocer a Maxi López

Por su parte, Daniela Christiansson confesó en el video que esa misma mañana en que se vieron con Maxi López de casualidad ella venía de terminar una relación de cinco años y no tenía intenciones de conocer a ningún hombre. Ella se sentó en una mesa con modelos y al rato se dio el primer cruce de palabras con su actual esposo.

"Yo no me acuerdo de nada, justo en la mañana de ese día terminé mi relación que tenía de cinco años, así que quería solo salir y joder con mis amigos", aseguró la modelo sueca entre risas.

"Yo llegué sin maquillar, no quería saber nada. Estaba súper emborrachada y un hombre rubio con una cresta me saludó", añadió con total sinceridad.

Y Maxi López la elogió totalmente enamorado: "Estabas espectacular, fresca. Eras un pescadito y yo iba con la caña de pescar, te seguía de un lado para el otro".

Cabe recordar que Wanda Nara y Maxi López se separaron en 2013, tras casarse en 2008 y tener tres hijos. Luego en 2014, tras unos meses de soltería, el ex futbolita se animó a salir con amigos y ahí se cruzó con Daniela Christiansson volviendo a encontrar el amor y formar una numerosa familia con la pequeña Elle y el bebé a días de nacer.