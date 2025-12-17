MasterChef Celebrity caliente: el palito de Maxi López que revivió la polémica con la China Suárez

Este martes, en MasterChef Celebrity(Telefe), Zaira Nara tomó el lugar de su hermana Wanda en la segunda parte del programa y se generó un divertido cruce entre ambas y Maxi López, que incluyó una referencia inesperada a la China Suárez.
En MasterChef Celebrity, Zaira Nara reemplazó a su hermana Wanda y protagonizó un divertido cruce con Maxi López.
"¿Podés dejar de decirle Tatiana? Se llama Zaira", le reclamó Wanda a Maxi, visiblemente molesta. Zaira intervino para explicar: "Siempre me dijo así, y yo siempre le dije Gastón", aclarando que ambos se llaman por sus segundos nombres.
El exfutbolista intentó justificar su apodo: "Tatún le digo, siempre le digo Tatún". Pero Wanda insistió: "Bueno, no le digas más", manteniendo su tono. En medio de la escena, Ian Lucas, compañero de Maxi en el desafío de la noche, preguntó sorprendido: "¿Tatún te dicen?".
La respuesta de Zaira fue inmediata: "Dulce Tatún". Y Maxi, fiel a su estilo, remató con una frase que generó risas y comentarios: "¿Viste? No le digo Tatiana. Tatiana hay una sola", en clara alusión a la China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi.
Cabe recordar que “Tatiana” es un apodo que el streamer Martín Cirio popularizó en redes sociales para referirse a la ex Casi Ángeles, y que terminó siendo usado como un mote para hablar de mujeres vinculadas a hombres comprometidos.
En MasterChef Celebrity (Telefe) se hizo una gala temática dedicada al fútbol. Los jurados se pusieron en rol de árbitros y los concursantes tuvieron que recrear comidas clásicas de cancha. En medio de ese clima distendido, Wanda Nara volvió a mostrar su estilo filoso y sorprendió al contar una anécdota poco conocida de Maxi López.
Al comenzar la noche, el exdelantero relató: "Aprendí muchos idiomas para para mandar al diablo los árbitros". Sin perder tiempo, Wanda lo interrumpió y disparó: "Una vez me llamaron y terminó preso".
"Wanda siempre tiene una sorpresa", comentó Maxi en su testimonio individual, dejando en claro que la conductora aprovecha cada ocasión para exponerlo con humor.
El intercambio también involucró al jurado. "¡No! ¿En Italia?", preguntó Donato de Santis intrigado. Wanda y Maxi respondieron al unísono: "En Brasil". El chef insistió: "¿Cómo te llamaron?".
"Y... se equivocó", explicó Wanda. Maxi completó el relato: "Le dije algo al árbitro y me vinieron a buscar". Y Wanda, fiel a su estilo, cerró con una broma que generó risas: "Preparen el traductor....".