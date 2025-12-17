MasterChef Celebrity caliente: el palito de Maxi López que revivió la polémica con la China Suárez

Cabe recordar que “Tatiana” es un apodo que el streamer Martín Cirio popularizó en redes sociales para referirse a la ex Casi Ángeles, y que terminó siendo usado como un mote para hablar de mujeres vinculadas a hombres comprometidos.

Qué anécdota prohibida contó Wanda Nara sobre Maxi López en MasterChef Celebrity

En MasterChef Celebrity (Telefe) se hizo una gala temática dedicada al fútbol. Los jurados se pusieron en rol de árbitros y los concursantes tuvieron que recrear comidas clásicas de cancha. En medio de ese clima distendido, Wanda Nara volvió a mostrar su estilo filoso y sorprendió al contar una anécdota poco conocida de Maxi López.

Al comenzar la noche, el exdelantero relató: "Aprendí muchos idiomas para para mandar al diablo los árbitros". Sin perder tiempo, Wanda lo interrumpió y disparó: "Una vez me llamaron y terminó preso".

"Wanda siempre tiene una sorpresa", comentó Maxi en su testimonio individual, dejando en claro que la conductora aprovecha cada ocasión para exponerlo con humor.

El intercambio también involucró al jurado. "¡No! ¿En Italia?", preguntó Donato de Santis intrigado. Wanda y Maxi respondieron al unísono: "En Brasil". El chef insistió: "¿Cómo te llamaron?".

"Y... se equivocó", explicó Wanda. Maxi completó el relato: "Le dije algo al árbitro y me vinieron a buscar". Y Wanda, fiel a su estilo, cerró con una broma que generó risas: "Preparen el traductor....".