Maxi López puso en práctica lo aprendido en MasterChef Celebrity y sorprendió a Daniela Christiansson

¿Qué anunció Maxi López que impacta de lleno en su futuro profesional?

La gala de los Martín Fierro de Streaming 2025 dejó una revelación que rápidamente se transformó en uno de los temas más comentados en el mundo digital. Olga, la señal comandada por Migue Granados, oficializó la incorporación de Maxi López como flamante conductor de su programación de verano. Aunque el rumor ya circulaba con fuerza en redes, la confirmación llegó en plena ceremonia, frente a colegas, invitados y miles de espectadores que seguían la transmisión en vivo.

La encargada de dar la noticia fue Nati Jota, quien minutos antes había recibido el premio a la mejor conducción femenina. Con el micrófono en mano y ante un público expectante, la conductora dejó entrever cómo cambiará su rutina diaria al adelantar: “De 7 a 10 de la mañana, me clavaron a las 7 de la mañana, tres horas aparte, pero estoy contenta de que nos acompañen y de acompañarlos”. La frase, lanzada con humor, generó risas y aplausos en el salón, anticipando lo que vendría después.

Poco después, Nati volvió a tomar la palabra para completar el anuncio y presentar al equipo que la acompañará en la temporada estival. Con complicidad, aclaró: “Yo no dije con quiénes voy a estar. Voy a estar con Eial Moldavsky, Noe Custodio, Toto Kirzner y con el gran Maxi López que se suma también”. Entre carcajadas, agregó: “No sé si sabe que vamos a las siete, espero que sí”. De esta manera, el exfutbolista quedó oficialmente presentado como una de las figuras centrales de la nueva etapa.

La llegada de López a Olga no solo apunta a generar impacto mediático, sino también a renovar la propuesta y atraer nuevas audiencias. El exdelantero deberá instalarse en Argentina durante el verano junto a su pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson, tras el nacimiento de su segundo hijo en Suiza, para afrontar este nuevo desafío profesional.

El propio Maxi se encargó de ratificar la noticia en sus redes sociales. En Instagram escribió: “Los rumores son ciertos. Este enero nos vamos a divertir mucho en Sería increíble, en Olga”. El mensaje estuvo acompañado por un video grabado en el backstage de la señal, donde también expresó: “Esta es una etapa nueva de mi vida, tengo ganas de explorar nuevos proyectos”.

Desde Olga confirmaron además que la programación no tendrá descanso. En una publicación en X anunciaron que, desde el 5 de enero, todo el equipo se trasladará a un hotel en Quba, Playa Grande, en Mar del Plata, para emitir la grilla completa desde la costa atlántica.

La programación ya está definida: de 7 a 10 se emitirá Sería Increíble con Nati Jota, Maxi López, Eial Moldavsky, Noe Custodio y Toto Kirzner; de 10 a 12:30 será el turno de Soñé que Veraneaba con Lucas Fridman, Homero Petinatto, Gimena Accardi, Benjamín Amadeo y Evitta Luna; de 12:30 a 14:30 llegará Tapados de Laburo con Nacho Elizalde, Luli González, Evelyn Botto y Mortedor; y de 14:30 a 16:30 se verá TDT con Marti Benza, Cami Jara, Giani Odoguardi, Nico Ferrero y una incorporación aún por anunciar.

La expectativa ahora está puesta en el debut de Maxi López en un terreno completamente distinto al que lo hizo famoso. El micrófono reemplaza a la pelota y la espontaneidad al césped. Para descubrir cómo se desenvuelve en esta nueva faceta, habrá que madrugar.