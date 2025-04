Yanina Latorre explicó por qué cambió su postura sobre la denuncia de Viviana Canosa: "Estos dos no tienen..."

De esta manera, Yanina Latorre sentó su postura frente al tema en el programa que conduce en las tardes del canal de Palermo y dejó en claro que decidió no involucrarse en el tema hasta tanto haya algo concreto. “Yo le creí y pensé que tenía pruebas, porque creo que nadie hipoteca su credibilidad por esto”, expresó de entrada.

Al tiempo que señaló: “Es muy delicada la denuncia como para hacer un show mediático, ella deja cosas en una nebulosa. A mí ella me dijo que tendría un video de ellos mirando pornografía infantil… hablé con Viviana y me decía que tuviera paciencia. Pero yo empecé a frenar cuando un día su abogado, al preguntarle de nuevo por las pruebas, me contestó ‘cuando hacés la denuncia, la investigación y la carga de la prueba le corresponde a la fiscalía". Y confió: "En ese momento me dije ‘estos dos no tienen nada’”.

“Inclusive yo hablé con Canosa y le pregunté si no la estarían operando, ella me dice que no la subestime. Pero creo que no lo hizo de mala fe, porque nadie se levanta en sus cabales y le dice a otro ‘pedófilo’ por cinco puntos de rating”, concluyó firme Latorre.

Yanina Latorre fue implacable con Viviana Canosa por su cambio de actitud con la denuncia que hizo

El viernes pasado en Sálvese Quien Pueda (América) la conductora Yanina Latorre opinó acerca de la magnitud que tomó en los medios la denuncia de Viviana Canosa y planteó una firme teoría sobre el accionar de la periodista.

“Creo que al principio todos nos reímos, es hipnótica, buenísima contestando, se cree Cristina Kirchner pero creo que ya todo se fue a la mierda. Esto empezó en una pelea personal y de repente se metieron cada vez más personas”, comenzó diciendo.

Luego planteó: “Viviana Canosa fue y denunció pero no hay ni víctimas ni pruebas hasta ahora. Acá hay dos caminos, ella tiene algo y lo va a mostrar o en realidad no tiene nada más que esos cuentos y se comió una opereta”.

“Yo creo que Viviana se pasó diez pueblos y mezcló todo. Ella es verdad que debería tener cuento de la red de trata, ella cuando hace el discurso de que le interesa encontrar culpables de la pedofilia, defender a la victima, está buenísimo, pero no lo podes linkear con gente famosa sin pruebas. Es re irresponsable”, sostuvo.

Además, remarcó: “Vos escuchas su discurso sin pensar de dónde viene y qué está Lizy, Flor Peña en el medio y demás, la verdad que denunciar la trata es un tema difícil. Pero yo cuando la escucho hablar digo, o la operaron para desviar el foco de algo gordo…yo creo que a ella le deben haber contado algo, creyó, fue, y lo denunció”.

“Ella me dice 'en este país maravilloso decir la verdad es pecado'. No, hay verdades que en la tele se cuentan enteras, no a medias. No entiendo que le pasó, para mí no tiene más nada y se fue de mambo”, agregó.

Finalmente, reaccionó a su último descargo en televisión y aseguró: “Este show que se armó, ella dejó que crezca y crezca, porque a cada uno que no estuvo de acuerdo con ella los trato de gorda, pelado, estupideces, contesta con fundamentos. La quiero y es amiga pero no puedo bancar esto, llora por una pijamada".

"Ahora se está poniendo en victima, y lo que yo le quiero decir es que con todo el amor del mundo, tráenos una victima, porque estás llorando en la tele, denunciaste, te dejaste grabar, diste notas…Si metió gente famosa tiene que dar una explicación más porque esa gente tiene vida pública. Lizy Tagliani está adoptando un pibe", opinó.