La polémica declaración de amor de Mauro Icardi a la China Suárez con dardo incluido contra Wanda Nara

Así, mientras durante este viernes circularon fuertes versiones del nuevo romance que Nara estaría manteniendo con el cantante Agustín Bernasconi, si bien generó polémica la supuesta alianza de su matrimonio con Mauro con la se mostró en las redes, Icardi no dudó en volver a declararle públicamente su amor a la China Suárez con una sutil chicana destinada a la madre de sus hijas para dejar en claro que no piensa regresar con la mediática.

“Ojalá haberte conocido antes para llenar aún más capítulos de mi vida con tu AMOR @sangrejaponesa ”, escribió el rosarino en su cuenta de Instagram junto a un emoji de una carita enamorada y un corazón rojo en el epígrafe de un par de fotos de la pareja abrazados, felices y sonrientes.

De esta manera, Mauro Icardi le hizo llegar este metamensaje a su ex para hacerle saber cuáles son sus sentimientos por la China, y que su amor por la ex Casi Ángeles es quizás hasta más grande que el supo tener por ella. ¡Tremendo!

IG Mauro Icardi y la China Suárez - Ojalá te hubiera conocido antes.jpg

La maldad con la que Wanda Nara busca quebrar definitivamente la relación de Mauro Icardi y La China Suárez

En tanto, muchos aseguran que Wanda Nara está dispuesta a hacer hasta lo imposible para intentar separar a la China Suárez de Mauro Icardi. Aunque públicamente dice que no le importa la relación de su ex con la actriz, en privado tiene una peligrosa obsesión y su objetivo sería acabar con ellos.

Así, en un poseo en su cuenta de Instagram, la mediática se mostró usando los anillos de compromiso y casamiento que tenían con el padre de sus hijas. En la imagen que compartió, la rubia está posando con esas joyas.

image.png

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre esbozó una teoría que explica cómo actúa Wanda. “Lo psicopatea a Icardi. No va a descansar hasta que ellos se peleen. Otra mujer capaz no le molesta, pero Eugenia sí", sostuvo. La angelita cree también que la mediática aún pretende recuperar a su ex pareja. "Es más, Wanda no descarta volver con él”, añadió.

Recientemente separado de Wanda, L-Gante se refirió al vínculo de la rubia con el padre de sus hijas y fue contundente. “Siempre queda un poco de amor”, exclamó.