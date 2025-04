La más sincera confesión de Alex Caniggia tras su separación de Melody Luz: "De verdad quería..."

Así, primero compartió una seguidilla de tres posteos refiriéndose a las tres etapas del amor, donde en la primera todo es color de rosa, en la segunda comienzan a verse las imperfecciones del otro y surgen las peleas; así como en la tercera etapa es cuando uno realmente se enamora de la pareja haciendo perfectas aquellas inevitables imperfecciones del otro.

En tanto, luego sumó una nueva reflexión que, de alguna manera, estaría demostrando su arrepentimiento sobre su ruptura con la mamá de su hija Venezia y, sobre todo, sus ganas de volver con ella.

"Si me preguntan por ella... Te diría que no pudimos estar juntos y cambiaría de tema. Pero si me agarras un poco sensible te diría que... Que de verdad quería estar con ella, que quería que fuera ella y nadie más que ella fue la única que hizo que estuviera dispuesto a enamorarme y que logró que me enamorara de sus ojos, nariz, su cabello, cada parte de ella, de cómo se emocionaba al contarme algo que le gustaba", expresa la primera parte de la extensa reflexión tomada de la cuenta de Instagram @somos_uno16.

"Te diría que la extraño, que extraño su manera de hablar, te diría que después de todo la seguiré teniendo en mi corazón. Con la esperanza de que algún día podamos estar juntos como queríamos", finaliza el escrito que Alex Caniggia hizo suyo en una clara señal destinada a recuperar el amor de Melody Luz. ¿Estará a tiempo?

Bombazo: el nuevo amor de Melody Luz tras separarse de Alex Caniggia

Son días especiales para Melody Luz desde que confirmó su separación de Alex Caniggia, de quien se enamoró en el reality El Hotel de los Famosos y con quien hace un año y medio es mamá de la pequeña Venezia.

Hoy, la bailarina concentra sus energías en la crianza de su hija y en un nuevo proyecto que la tiene súper entusiasmada. Melody volverá al escenario a desplegar su talento físico y actoral, y por la puerta grande: nada menos que al Gran Rex, uno de los teatros más emblemáticos de la Calle Corrientes, donde será la protagonista del musical El principio del fin, acompañada por Martu Morales y Lucas Larrix.

Pero también, Melody estaría apostando a nueva relación tras terminar con el hijo del Pájaro Caniggia. Según pudo saber en exclusivo PrimiciasYa, Luz habría comenzado a salir con el famoso cocinero Santi del Azar, quien estaba con Carmen Barbieri en Mañanísima.

"Fueron a cenar al restó de él (Tribu), que tiene en San Isidro. Se los vio muy acaramelados", le dijeron a este portal testigos que presenciaron ese tierno momento.

Cabe destacar que Santiago Albornoz del Azar, también era uno de los cocineros del equipo liderado por Chris Petersen en El Hotel de los Famosos y Melody Luz fue la primera participante en esa ocasión en revelar que le gustaba el chef y que quería tener una historia con él. Hasta se dieron un polémico beso en el ciclo que condujo Pampita donde Melody comenzó su noviazgo con Alex.

Pero no fue la única que quedó deslumbrada por Santiago: Majo Martino, otra jugadora del reality que se emitió por El Trece, también aseguró que se sentía atraída por él. Incluso ambos fueron vinculados sentimentalmente cuando trabajaron juntos después en Mañanísima, pero la relación entre ellos no prospero.

Ahora, unos años después, Melody y Santiago estarían apostando a una relación amorosa tras la reciente separación de la bailarina y el mediático.