Escándalo en Gran Hermano: una participante abandonó el reality de Telefe durante la madrugada

Pasadas las 2 de la mañana, se conoció mediante las redes sociales que Gisela, la prima de Katia la Tana Fenocchio, abandonó la casa más famosa del país.

La Tana Gran Hermano

La noticia generó un gran revuelo en el fandom del exitoso reality dado que la joven había caído muy bien a la audiencia y estaba "sirviendo al show", como dicen los seguidores del concurso.

Por ahora en las cuentas oficiales de Gran Hermano 2024 no han oficializado la salida de Gisela, pero varias cuentas relacionadas con el programa mencionaron lo sucedido.

A pesar de que la transmisión de los canales 24 horas del ciclo estuvieron interrumpidos, algunos comentarios de los protagonistas de GH dieron cuenta que la prima de la Tana se hartó de la convivencia que estaba llevando y un motivo particular que pasó durante la noche, hizo que decida renunciar al famoso juego.

Tato se sinceró sobre su vínculo con Luz en Gran Hermano 2024 y no dejó dudas

La química entre Santiago 'Tato' Algorta y Luz Tito es innegable y ahora que ingresó Alberto 'El Pestañas', el novio de la jujeña, el uruguayo se sinceró sobre sus sentimientos por la participante.

En el streaming room de Gran Hermano 2024 (Telefe), el rubio tuvo una extensa charla con su amigo Augusto y confesó que le gustaba mucho lo que tenían con Luz.

“Se armó como algo muy grande acá de opinar y meterse, pero ni idea, me gusta pasar tiempo con ella. Me llevó un proceso que me caiga la ficha de que es una amiga 100 por ciento, pero lo estoy logrando”, admitió.

Luego, Augusto le consultó: "¿Cómo te impacta ver a Luz que pasa con El Pestañas? ¿Te molesta?". Ahí, Tato se rió incómodo y confesó: “Te soy sincero: no estoy incómodo. Me pasa que por momentos me dan ganas de estar yo ahí. Es fuerte lo que estoy diciendo. También me pasa que me hace bien verla feliz a ella”.

Y agregó: “Creo que en estos meses fue cambiando el vínculo y se fue transformando en algo que creo que es lo correcto y creo que el vínculo que tengo con Luz es espectacular".