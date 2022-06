Yanina Latorre lanzó una frase contundente tras su audiencia con La China Suárez

En una historia, Yanina lanzó una frase, que define cómo el cara a cara con La China.

“Estoy matada. Me acabo de levantar. Tuve una semana intensa. Ayer no paré. No me pregunten por la audiencia porque es confidencial, amor”, advirtió la panelista.

Yanina explicó que no puede dar detalles de lo que se habló en ese encuentro, pero se las ingenió para dejar en claro que no resultó para nada productivo.

“No puedo decir nada. Solo puedo decir que la sarta de pavadas que escuché, no tienen nombre. Igual, se quedaron calladitos. Ya les contaré. Qué sé yo. Igual, imagínense, no es muy difícil. ¡Dios!”, sentenció.

Yanina Latorre habló tras el descargo de La China Suárez

Hace unos días, La China Suárez publicó un fuerte descargo contra Yanina Latorre y Ángel de Brito.

"Abro hilo de lo poco coherente que #LAM (léase: Angel de Brito y Yanina Latorre) elige ser para poder para criticar y atacar a la China Suarez", comenzó diciendo la actriz en sus redes sociales.

"Me llegó un hilo que creo que resumen muy bien lo que yo siempre me refiero del hostigamiento. No lo hago desde el lugar de víctima porque yo me he equivocado y me equivoco, pero hablo de una persecución. Nunca hablé tan profundamente de esto porque me pone nerviosa. Describe perfectamente el ensañamiento", siguió.

Además, se mostró sumamente afectada por las veces que la nombraron en el programa de Ángel de Brito, en medio del triángulo entre Wanda Nara y Mauro Icardi. "Y no es desde un lugar de víctima porque yo me he equivocado, y me equivoco como todo el mundo, pero estoy hablando de una persecución. Aunque a veces diga que las cosas no me afectan, porque tengo una coraza muy grande, es feo y doloroso. Algunas veces también me siento avergonzada y triste", remarcó.

Ante esas declaraciones, Yanina Latorre se defendió en LAM. “En mi caso yo hice un laburo periodístico. No es ni hostigamiento, ni obsesión ni nada, porque era en un momento del WandaGate que Wanda y Mauro eran la noticia”, sostuvo la panelista.

“No entiendo cuando se pone en victima. No entiendo, Pampita no fue víctima, Wanda no fue víctima. Ella tendría que ir a un psicólogo. Acá hay información y pruebas. Esto no es hostigamiento”, agregó.

Por último, Yanina señaló que no tiene problemas en presentar todo el material que tiene en su poder ante la Justicia. "Ella fue quien la llamó a Wanda y le dijo sácame de esto, blanqueame la imagen. Está todo, están los chats, están los audios y las fotos de ella desnuda”, concluyó.