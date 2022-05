Fuerte descargo de la China Suárez contra LAM

En el posteo se puede ver varios videos e imágenes donde Yanina Latorre y Ángel de Brito revelan información sobre la China Suárez, pero en donde la misma persona coloca material de los mismos famosos donde cuidan datos sobre otras celebridades.

Después de esto, la ex de Benjamín Vicuña usó su cuenta de Instagram para hacer un fuerte descargo: "Me llegó un hilo que creo que resumen muy bien lo que yo siempre me refiero del hostigamiento. No lo hago desde el lugar de víctima porque yo me he equivocado y me equivoco, pero hablo de una persecución. Nunca hablé tan profundamente de esto porque me pone nerviosa. Describe perfectamente el enzañamiento".

"Y no es desde un lugar de víctima porque yo me he equivocado y me equivoco como todo el mundo, pero estoy hablando de una persecución. Aunque a veces diga que las cosas no me afectan porque tengo una coraza muy grande es feo y doloroso. Algunas veces también me siento avergonzada y triste", agregó.

China Suarez.jpg La China Suárez volvió a Twitter: Qué posteó

Y continuó: "Hoy me siento fuerte para hablar de eso. Ya pasé lo que tenía que pasar y me alejé de la gente que me tenía que alejar. Me siento muy bien rodeada, ya pasó lo peor. Y estoy rodeado de muy buenos abogados. Un amigo del medio me contactó con un abogado muy humano".

A su vez, la China subió una captura del hilo de Twitter y siguió diciendo: "Fue muy difícil para mí todo este tiempo y proceso. Poder animarme a ver esto, compartirlo. Pero necesito sacarlo de adentro porque no quiero enfermarme. Gracias a mis 30 por haberme abierto los ojos de esta manera y haberme ayudado a salir de lugares y de gente que nunca debería haber frecuentado".

"Gracias a mis amigos y familia por bancarme siempre. Hoy puedo decir que me siento feliz de nuevo después de mucho tiempo. Gracias a quienes decían ser amigos y me soltaron la mano, hoy me siento mucho más liviana y feliz", expresó la actriz.

Y finalizó: "Gracias por sus mensajes. Y a todos mis amigos que saben lo qué me costó llegar a este día y me están escribiendo más que en mis cumpleaños. Gracias a mi abogado Agustín Rodríguez por haber aparecido en mi vida en el momento justo y por decirme que todo estaría bien".

La China Suárez le mandó una carta documento a Yanina Latorre y la panelista respondió

La novela entre Yanina Latorre y la China Suárez sigue sumando capítulos, esta mala relación que comenzó con el escándalo protagonizado por la ex de Benjamín Vicuña, Wanda Nara y Mauro Icardi, terminó con una carta documento a la panelista de LAM (América).

Este martes, la China Suárez apareció en redes sociales e hizo un fuerte descargo en contra del programa que conduce Ángel de Brito y aseguró que le iniciará acciones legales a Yanina, quien le respondió de una manera muy contundente.

Durante el programa de este martes, tanto el conductor de LAM y la panelista expusieron su punto de vista y manifestaron que lejos de tener algo “personal” ellos cuentan cómo fueron las cosas. En este sentido, Yanina manifestó: “En mi caso yo hice un laburo periodistico. No es ni hostigamiento, ni obsesión ni nada, porque era en un momento del WandaGate que Wanda y Mauro eran la noticia”.

Luego, Yanina lazó de forma filosa: “No entiendo cuando se pone en victima. No entiendo, Pampita no fue víctima, Wanda no fue víctima. Ella tendría que ir a un psicólogo. Acá hay información u hay pruebas. Esto no es hostigamiento”.

Y continuó: “Ella fue quien la llamó a Wanda y le dijo sácame de esto, blanqueame la imagen. Está todo, están los chats, están los audios y las fotos de ella desnuda”. En ese momento Ángel redobló la apuesta y agregó: “Mostraremos todo y en caso de que se llegue a un juicio, citaremos a Wanda a Pampita”.