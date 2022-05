Yanina Latorre cruzó a Estefi Berardi: "Mirame a la cara cuando te hablo"

"Mazzocco debería investigar a Yanina", sugirió Ángel de Brito. "Tengo todo clarísimo. Mi papá tuvo otra pareja después de estar con mi mamá, pero él nunca quiso tener más hijos", mencionó la mujer de Diego Latorre.

En ese momento, Estefi interrumpió la charla y quiso seguir con otro tema. "Esto es más importante, me parece. Alfredo Barbieri le daba plata...", acotó la panelista.

"Te hago una pregunta. Después seguimos con el programa. Sos bastante mal educada. ¿Qué te hace pensar que la vida de Carmen Barbieri es más importante que la mía? ¡Y mirame a la cara cunado te hablo!", fue la reacción de Yanina.

"Me encanta que me mande", retrucó Estefi. "No te mando. Te hablo bien porque soy una señora mayor y me debés respeto", le contestó la mujer de Diego Latorre.

"No me hablas bien siempre. Me parece que es más mal educado decirle 'pelotud... a alguien'", le recriminó Estefi. "Nunca te dije 'pelotud...'", remarcó la rubia. "Sí, me dijiste 'la pelotuda de las redes'", sentenció Estefi.

Finalmente, Ángel de Brito intervino, puso paños fríos y retomó el desarrollo normal del programa.

El sorpresivo respaldo de Jorge Rial a Yanina Latorre

En una nota con LAM, Jorge Rial dio algunas definiciones sobre los premios Martín Fierro 2022.

"Sinceramente, no los vi. El Martín Fierro no me provocada nada. Los premios siempre son repartidos para quedar bien con todos", afirmó, picante, sobre los galardones que otorgó APTRA.

Rial también se refirió al reconocimiento que recibió Mirtha Legrand por su trayectoria (unas alhajas de una famosa joyería). "¿Le dieron unos aros a Mirtha? Eso fue una desprolijidad", acotó el conductor.

Más allá de las críticas, el conductor sorprendió al darle su respaldo a Yanina Latorre (que estuvo nominada como Mejor panelista), con quien está enfrentado desde hace tiempo.

"Tendría que haber ganador ella como panelista", decretó Rial.

Por último, el conductor se sumó a quienes cuestionan que todavía no exista una categoría dedicada a los ciclos de chimentos. "Y, obviamente, tendrían que hacer una terna para los programas de espectáculos", sentenció.