5 factores que potencian el desarrollo de una PYME

Si bien tienen una clara tendencia al crecimiento, muchas no saben cómo sobrevivir y terminan cerrando sus puertas al poco tiempo de haber nacido.

Para que eso no te pase a vos ni a tu empresa, en este artículo te hablaremos acerca de los factores que potenciarán el desarrollo y, sobre el final, te daremos consejos que estimulen dicho crecimiento.

Capacitación del personal

Como todos sabemos, la capacitación de personal será siempre lo que motive a los colaboradores a continuar aprendiendo y mejorando.

Este aspecto juega un rol primordial al momento de ejecutar tareas y llevar adelante proyectos, porque estarán haciendo uso de las herramientas y habilidades adquiridas que tan provechosas resultan.

Hay varias maneras de ponerla en práctica: cursos en línea o presenciales, talleres, conferencias, diplomados, etc.

Sin importar la modalidad, la capacitación de personal efectiva actualizará y agregará conocimiento a todo aquel que se la tome en serio.

Fortalecerán inmediatamente la capacidad de respuesta ante los cambios, aumentará el desempeño diario en su trabajo, y ganarán confianza al momento de llegar a la oficina.

En este mundo en el cual todo cambia a pasos agigantados, es superimportante que mantengas a tus empleados capacitados ante cualquier tarea que deban efectuar ahora o a futuro.

Además de los beneficios laborales, estarán agradecidos de que la compañía se preocupe por su crecimiento y los talentosos tendrán más ganas de quedarse que de irse.

Mediante la capacitación se gana productividad, permanencia y un ambiente de trabajo óptimo.

Financiamiento

Contar con el suficiente financiamiento puede ser un genial booster de cara al futuro, haciendo que la PYME crezca y tenga un respaldo económico importante en caso de que llegue una crisis o situaciones adversas.

Sin este espaldarazo, una empresa puede padecer dificultades al momento de adquirir nuevo equipamiento, comprar cursos para capacitar a los empleados, invertir en investigación, etc.

Careciendo de recursos económicos, cualquier PYME tendrá serios obstáculos para alcanzar las metas tanto a corto como medio y largo plazo, poniendo en serio riesgo la supervivencia de la compañía y de los puestos laborales.

La inversión en investigación hará posible la implementación de nuevos productos/servicios o mejorar los que ya son ofrecidos.

Sumado a eso, con financiamiento es más fácil arribar a otros mercados para conquistar nuevo público de más países.

Mercado y demanda

Desempeñarse en un mercado con sólida demanda será otro punto fundamental al momento de hablar del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Esto es algo totalmente lógico, porque a mayor demanda mayor será la actividad productiva del emprendimiento y, por ende, más ganancias se percibirán.

No obstante, en caso de que el mercado no sea lo suficientemente favorable, no hay que agarrarse la cabeza o sufrir por demás, sino más bien todo lo contrario.

Cuando eso ocurre, lo mejor es tomar la situación adversa como un reto a superar mediante mayor inversión en publicidad, programas agresivos de promoción, etc. Cuanta más gente conozca el producto/servicio, es más fácil comercializarlo.

Planificación

La planificación estratégica bien pensada ayudará a que la PYME crezca de forma ordenada y sostenible.

Para eso no solo hay que establecer metas alcanzables y a futuro, ya que también debe haber un plan detallado que hará más fácil llegar a los objetivos.

Sin importar el tamaño o las características de la organización, te beneficiarás de la planificación estratégica siempre y cuando esté bien diseñada.

Cuando se planean los pasos a seguir, todo se hace más sencillo. Esta herramienta mejora la eficiencia permitiendo ser más competitivos e innovadores.

Tecnología

Si el emprendimiento se preocupa en usar tecnología moderna, será mucho más fácil que la productividad y eficiencia sea aumentada en poco tiempo, mejorando así las chances de crecer de manera sostenida.

Las ventajas tecnológicas permiten reducir costos sin dejar de aumentar la productividad, introduciendo automatizaciones al elaborar los productos, técnicas de trabajo en cadena, grandes máquinas que producen más en menor tiempo, etc.

Así, el incremento productivo será consecuencia de la mejora tecnológica y también de las capacidades de los empleados para operar dichas maquinarias con el fin de hacer crecer la compañía.

Una vez se haya crecido lo suficiente, será el momento perfecto para llegar a nuevos mercados, a conquistarlos y vender cada vez más, contratando muchos empleados que estén dispuestos a dar lo mejor de sí por el objetivo.

Si hay barreras notorias que impiden la adopción tecnológica, estarás frente a un limitante muy importante que dificultará la expansión y, por ende, será más probable que el emprendimiento se vea estancado mientras la competencia no para de crecer.

Consejos para hacer crecer una PYME

Una vez tengas bien en claro cuáles son los factores más relevantes que hacen crecer a las pequeñas y medianas empresas, será el momento de conocer algunos consejos destacables que te ayudarán a mejorar la productividad empresarial y llegar a ser una multinacional en un futuro.

*Planificar en trimestres

Teniendo en cuenta que el negocio está comenzando o quizá necesites darle un buen impulso, lo mejor será arrancar, planificando estrategias lógicas a corto plazo, siendo el método trimestral el más recomendado.

Además del plan general que servirá de norte los próximos 5 o 10 años, las metas cortas sirven para monitorear constantemente el progreso y solucionar problemas si algo no funciona como debería.

*Análisis y retención de clientes

Las PYMES más preocupadas en crecer se enfocan en la obtención y retención de clientes, algo que se logra incursionando en nuevos mercados además del local.

Para que los ingresos sean incrementados, es clave estar seguro de que pueden ser mantenidos a un nivel constante, sin baches en el medio.

*Analizá las estrategias que funcionan habitualmente e incorporá otras para atraer nuevo público, como beneficios por cada compra o membresías.