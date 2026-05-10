Habló Fini Lanusse: el video que publicó y borró tras ser procesada por el Caso Propofest

Además, sostuvo que no se siente representada por la imagen que, según dijo, se difundió en distintos medios desde que comenzó el escándalo. “No soy la persona que giró por todos lados en las noticias”, remarcó.

Aunque evitó profundizar sobre las acusaciones concretas debido al avance del expediente judicial, aseguró que mantiene confianza en el proceso. “La Justicia está trabajando. Yo confío en ese proceso y, con el tiempo, por las vías que corresponden, las cosas se van a ir aclarando”, manifestó.

El video permaneció visible apenas unos minutos antes de ser eliminado, junto con el resto del contenido que figuraba en su perfil de TikTok.

El impacto personal del caso

Durante el mensaje, Lanusse también habló del impacto emocional que atraviesa desde que el caso tomó estado público y agradeció el apoyo recibido de parte de familiares y amigos.

“Intento apoyarme en mi familia, en la gente que me quiere, mis amigos, en lo que soy, en lo que construí durante todos estos años, en el amor que siempre tuve por mi profesión”, expresó.

Finalmente, cerró con una frase cargada de emoción: “Quiero volver a encontrarme conmigo misma después de todo lo que se haya dicho”.

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El procesamiento y el embargo millonario

Días atrás, el juez Javier Sánchez Sarmiento confirmó el procesamiento de Lanusse y del anestesiólogo Hernán Boveri en el marco de la investigación conocida como “Propofest”. Además, ordenó un embargo por $30.929.520 sobre los bienes de ambos acusados.

La causa investiga el presunto robo de propofol del Hospital Italiano y su supuesto uso en fiestas privadas clandestinas. El expediente tomó mayor relevancia tras la muerte de Alejandro Salazar, un hecho que derivó en múltiples allanamientos y medidas judiciales.

Tras conocerse el procesamiento, la defensa de Lanusse presentó una apelación para pedir la revocación tanto de la medida judicial como del embargo económico.

Qué argumentó la defensa de “Fini” Lanusse

Según el escrito presentado por sus abogados, no existirían pruebas directas que demuestren que la médica sustrajo medicación del hospital.

La defensa sostuvo que el procesamiento se apoya en “testimonios indirectos”, comentarios de terceros y apreciaciones subjetivas, sin reconstrucciones precisas de los hechos investigados.

En ese sentido, remarcaron que ningún testigo declaró haber visto a Lanusse retirar propofol o manipular fármacos de forma irregular dentro del hospital.

Además, cuestionaron que el magistrado rechazara pedidos considerados “clave” para la estrategia defensiva, entre ellos la citación de médicos y psicólogos que -según argumentaron- podrían demostrar la inexistencia de consumos problemáticos y la imposibilidad material de algunos hechos atribuidos a la residente.

La polémica por el embargo de más de $30 millones

Otro de los puntos centrales del recurso apunta contra el monto del embargo dispuesto por la Justicia.

De acuerdo con la apelación, el valor fijado “no tiene correlato” con los hechos investigados ni con los insumos supuestamente involucrados. Incluso, señalaron que el propio juzgado habría reconocido dificultades para cuantificar un daño patrimonial concreto.

En el escrito también se menciona que el Hospital Italiano informó que no se detectaron faltantes de medicación durante los años investigados y que los controles internos permiten registrar incluso pérdidas mínimas de insumos médicos.

“El arqueo realizado por la institución arrojó resultado sin diferencias”, remarcaron desde la defensa.

Asimismo, sostuvieron que no existen fechas, lugares ni actos concretos que permitan acreditar maniobras de sustracción de medicamentos por parte de Lanusse.