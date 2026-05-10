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Gran Hermano: estalló la guerra contra Manuel Ibero y varios participantes piden su eliminación

El participante quedó en el ojo de la tormenta después de que Nazareno Pompei revelara supuestos complots en la ducha y gran parte de la casa de Gran Hermano comenzara a apuntarlo.

10 may 2026, 10:49
Gran Hermano: estalló la guerra contra Manuel Ibero y varios participantes ya piden su eliminación
Gran Hermano: estalló la guerra contra Manuel Ibero y varios participantes ya piden su eliminación

Gran Hermano: estalló la guerra contra Manuel Ibero y varios participantes ya piden su eliminación

La tensión dentro de Gran Hermano (Telefe) volvió a explotar y esta vez el gran apuntado es Manuel Ibero, quien quedó en el centro de una feroz interna luego de que el Big revelara que un exparticipante había contado afuera de la casa que en las duchas se hablaba de estrategias y complots.

Todo comenzó después de que Nazareno Pompei, el último eliminado del reality, asegurara fuera del juego que mantenía conversaciones estratégicas con Manuel mientras se bañaban. La confesión generó un verdadero terremoto entre los participantes y despertó fuertes sospechas dentro de la casa.

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Uno de los primeros en reaccionar fue Emanuel Di Gioia, que rápidamente empezó a instalar la teoría de que Manuel habría roto las reglas del juego. A él se sumaron Franco Zunino, Daniela de Lucía y otros jugadores, quienes comenzaron a deslizar incluso la posibilidad de pedir la eliminación del participante involucrado.

En medio del escándalo, Luana Fernández encaró directamente a Manuel en la cocina y le dejó en claro que sabía de las supuestas charlas de complot con Nazareno.

Pero el conflicto no terminó ahí. Horas más tarde, durante un juego propuesto por Gran Hermano, Emanuel volvió a ir contra Manuel y aseguró que el participante le había faltado el respeto a Yanina Zilli.

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El fuerte cruce que hizo explotar la casa de Gran Hermano

“Está re nervioso porque él se mandó el moco. Pero cómo le va a decir eso a una señora”, lanzó Emanuel delante de varios compañeros.

Yanina Zilli, sorprendida, reaccionó: “¿‘Cerrá el orto’ me dijo? Yo pensé que me lo había dicho Juani”.

Mientras tanto, Danelik también se sumó a las críticas y disparó: “Yo siempre dije que estaba haciendo un personaje. Y siempre trata mal a las chicas”.

La tensión siguió escalando y hasta Cinzia Francischiello intervino con una frase letal: “Se caen las caretas”.

Manuel Ibero (1)

     

 

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