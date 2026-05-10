Gran Hermano: estalló la guerra contra Manuel Ibero y varios participantes piden su eliminación

Pero el conflicto no terminó ahí. Horas más tarde, durante un juego propuesto por Gran Hermano, Emanuel volvió a ir contra Manuel y aseguró que el participante le había faltado el respeto a Yanina Zilli.

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El fuerte cruce que hizo explotar la casa de Gran Hermano

“Está re nervioso porque él se mandó el moco. Pero cómo le va a decir eso a una señora”, lanzó Emanuel delante de varios compañeros.

Yanina Zilli, sorprendida, reaccionó: “¿‘Cerrá el orto’ me dijo? Yo pensé que me lo había dicho Juani”.

Mientras tanto, Danelik también se sumó a las críticas y disparó: “Yo siempre dije que estaba haciendo un personaje. Y siempre trata mal a las chicas”.

La tensión siguió escalando y hasta Cinzia Francischiello intervino con una frase letal: “Se caen las caretas”.