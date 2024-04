Las recomendaciones de Duki para los estudiantes y las futuras generaciones de emprendedores

En ese sentido, el presidente de Endeavor Argentina y cofundador de Globant, Guibert Englebienne, aconsejó: “Dentro de muchos años van a saber qué hizo un cambio en sus vidas. Tienen una gran decisión y van a tener que tener amor y pasión para decidir qué hacen. Nadie se muere por fallar, pero sí se arrepiente de no haberlo hecho”.

De los emprendedores a los más jóvenes

Cada una de las charlas dejó una enseñanza en los presentes. Max Cavazzani, fundador de la compañía responsable del juego Preguntados, animó a la audiencia: “Yo soy fan de ustedes, de los jóvenes argentinos. Ustedes son el futuro que va a llevar el país hacia la innovación. Nunca dejen de hacerse preguntas”.

A su vez, Mateo Salvatto apuntó a destacar las bondades del país y sentenció que cualquiera puede cambiar el mundo si se lo propone e invitó a los jóvenes a transformar la narrativa que tenemos sobre nuestro país, tener visión de futuro y proyección.

Duki Endeavor emprendedores jovenes.jpg Estudiantes y futuros emprendedores colmaron el Movitar Arena. En la imagen: Grego Roselló, Duki y Julio Leiva, junto a Guibert Englebienne y Julia Bearzi, de Endeavor. (Foto Experiencia Endeavor Sub 20)

La nueva generación de emprendedores argentinos

Por su parte, Luz Borchardt presentó el impacto que está generando la tecnología sobre las personas. A través de su compañía, Henry, capacita a personas en programación, cambiándoles la vida para siempre. “El camino de emprender está lleno de desafíos, es una montaña rusa de emociones, unos días estás arriba y otros muy abajo”, compartió la fundadora de la edtech.

En el panel de jóvenes emprendedores se presentó Julieta Porta, cofundadora de Sphere Bio, compañía que se especializa en la investigación de la cura de enfermedades como el cáncer, y contó a la audiencia cómo hizo para crear una compañía de salud desde Mendoza al mundo.

También estuvo Franco Rodríguez Viau, fundador de Satellites on fire, empresa que ayuda a prevenir los focos de incendio que podrían generar grandes catástrofes: “Estén al tanto de los problemas reales que tienen las personas y de cómo se podrían resolver. Los emprendedores con éxito son los que logran encontrar soluciones a problemas reales".

La última de las jóvenes en exponer fue Ailin Lescano, fundadora de Gigi Motorhomes. Con sus 25 años, pasa sus días construyendo motorhomes junto con su padre y gestionando las redes del emprendimiento. “Es la versatilidad, la perseverancia, estuve 3 años subiendo videos de construcción sin tener seguidores. Soy una mujer en el mundo de la construcción y recibo críticas, pero no dejé de maquillarme y ponerme moños en el pelo”, explicó sobre cómo se sumó en una industria asociada con los hombres.

Duki: las recomendaciones a las próximas generaciones

El cierre del evento contó con la presencia de Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, más conocido como Duki o El Duko, quien compartió sus experiencias de vida. "Los procesos son largos, llevan tiempo. Hay que disfrutar los pasos, ver los pequeños logros, una vez que llegaste al éxito es efímero. Hay que disfrutar los primeros pasos", expresó el ídolo musical.

Luego, el artista y rapero remarcó: “Tengan en cuenta que a veces las redes hacen que queramos vivir la vida de los otros. Disfruten de ser quienes son. Ustedes valen mucho. Son todos necesarios para esta sociedad, para el mundo. En pocos años les pueden estar cambiando la realidad a muchas personas. Ámense con sus defectos y virtudes”.

Asimismo, reconoció, “la vida de los famosos no es la mejor del mundo. El que muestra tanto no es feliz en su intimidad. La plata mueve al mundo, pero no te da felicidad. Es igual de increíble ser doctor, tener un restaurante o ser cantante. Puertas adentro somos todos iguales”.

Más adelante, el músico contó: “Vas a llegar a los 18 años, vas a salir al mundo y te vas a pegar 500.000 palazos, pero todos tenemos que aprender. Hay que aprovechar el tiempo, disfrutar. Aprender siempre. El aprendizaje no es nada malo, está muy bueno. Aprender es un disfrute, es saber qué hacer, crear, resolver. Lo que sea, las posibilidades son infinitas, pero los procesos son largos”. Y agregó: “No miren la punta del Himalaya porque nunca lo van a escalar, hay que dar pequeños pasos y disfrutar. El éxito es efímero”.

Por último, Duki confesó: “Me pasé mi adolescencia preguntándome qué hacer. A todos nos pasa. Lo importante es ser feliz y tener metas. Chicos, tienen toda la vida por delante”.