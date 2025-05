Furia en las redes por una frase desubicada de Eugenia en Gran Hermano 2024

"Has tenido una actitud egoísta", le dijo Eugenia a Tato. "¿Me aceptas las disculpas?", le respondió el muchacho, que no tenía intenciones de pelear.

Guerra total en Gran Hermano: Eugenia explotó contra Tato y le puso los puntos

En los últimos días, Santiago Algorta fue duramente cuestionado por sus compañeros en Gran Hermano 2024 por una actitud egoísta.

El uruguayo cocinó un plato con carne, pero no consideró que ese alimento escasea en la casa y están tratando de administrar los productos para poder llegar a la próxima semana sin pasar hambre.

Este jueves, Eugenia Ruiz enfrentó a Tato y fue contundente al referirse a su actitud.

"Agarraste la carne, cuando no había comida, y te importó nada que no teníamos comida. Has tenido una actitud egoísta", expuso la santiagueña.

"¿Me aceptas las disculpas?", le contestó Tato. "Yo te las acepto, pero tuvo que pasar mucha agua bajo del puente para que vos pidas disculpas", le contestó Eugenia.

"Te comiste la comida cuando no había ni un chorizo en la heladera. Elegiste hacerte carne para vos. El lunes, en medio de la gala, estaba el tema del pucho y usaste el vivo para limpiarte a vos, por la actitud fea que habías tenido, y señalaste 'eligen los puchos en vez de la comida'... cuando vos tuviste una actitud egoísta con toda la casa", siguió.

Al finalizar, Eugenia trató a su compañero de "manipulador". "Sos ingrato con Sandra. Te hacés el bueno con ella y no sos capaz de darle un pucho. Jugás con hacerte el correcto", sentenció.