Marketing para Pymes: el truco de Enzo Ferrari para ganar el contrato más importante de su vida

Te presento cómo funciona el storytelling aplicado a ventas con un caso real.

Seguramente viste en TikTok esta escena… Es genial.

Enzo Ferrari, el mítico empresario, está sentado frente a los dueños de Alfa Romeo.

Por entonces, Enzo era un soñador que aún no había alcanzado la cúspide como fabricante.

Está en la oficina con las personas correctas, en el momento correcto, pero no lograba persuadir a Alfa Romeo que confié en él para construir un nuevo auto de carreras.

-¿Cómo va a construir el auto más veloz del mundo, acaso tiene dinero?- le preguntaron a Enzo

-Ni un centavo- dijo sonriendo Enzo y siguió- Pero tengo un plan.

Hubo risas y hasta miradas de compasión

-Con un plan no alcanza- Le respondieron

-Este sí, permítanme un segundo

Salió de la oficina y trajo unos planos con un nuevo modelo de auto.

-Tiene galpón, y gente para hacerlo – Le preguntaron a Enzo

-Tengo todo eso y al mejor diseñador de autos del mundo-

-Eso es imposible, se llama Vittorio Jano, y trabaja para la FIAT, lo quisimos contratar muchas veces y siempre nos dijo que no –respondieron los dueños de Alfa Romeo

Enzo se acerca a ellos y le dice bien bajito.

-Será que solo le hablaron de dinero y no de un sueño. Los sueños son contagiosos-

Enzo salió de la oficina, los dueños de Alfa Romeo quedaron paralizados. Estaba frente a ellos el auto más hermoso jamás diseñado.

Y de repente, Enzo entra con Vittorio Jano. El gran diseñador. Y se los presenta…

¿Cómo se imaginan que terminó la historia?

Cuáles son las lecciones de esta presentación de venta

1-Confianza y un poco de irreverencia

2-Hablar de sueños y no de negocio. En este caso era el auto más rápido jamás construido y finalmente

Y lo mejor....

3-Dejar la sorpresa para el final.

Una venta es una como una obra de teatro, si comienzas con el final, es posible que el resto del relato pierda interés.

Por eso, los cierres de ventas en negocios grandes no funcionan.

No se trata de apurar un cierre, se trata de que no queden dudas que están frente a una gran decisión.