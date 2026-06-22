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Críticas

¿Qué le pasó a Nicki Nicole? Reapareció en España y las redes estallaron

Impacto por las imágenes de Nicki Nicole en España: las redes no la perdonaron ¿Qué le pasó? Mirala.

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¿Qué le pasó a Nicki Nicole? Reapareció en España y las redes estallaron

La reaparición de Nicki Nicole en España generó una inesperada ola de repercusiones. La cantante rosarina se presentó en una de las fiestas Bresh y, aunque volvió a subirse a un escenario ante cientos de personas, fueron las redes sociales las que terminaron convirtiéndose en el verdadero centro del debate.

La artista apareció interpretando algunos de sus éxitos con un look relajado: gorra, remera negra y shorts oscuros, complementados con una prenda gris atada a la cintura. Sin embargo, lejos de enfocarse en la música, muchos usuarios comenzaron a opinar sobre su apariencia física y hasta sobre su forma de cantar.

Las primeras críticas estuvieron vinculadas a que, según algunos asistentes, la rosarina no habría interpretado sus canciones completamente en vivo. Pero con el correr de las horas, las publicaciones se llenaron de mensajes apuntando directamente a su aspecto.

"¿Qué le pasó?", escribió una usuaria. "Está baqueteada", lanzó otra persona. Incluso hubo quienes hicieron comparaciones desafortunadas y comentarios sobre sus piernas, mientras otros remarcaron: "Piernotas" y "¿Qué le pasó? Divina igual".

La catarata de opiniones generó rápidamente una reacción entre muchos seguidores de la cantante, que salieron a poner límites y cuestionaron los comentarios sobre el cuerpo ajeno.

"¿Por qué siempre opinan sobre el físico de las mujeres?", escribió una fan. Otros recordaron que la salud, el aspecto y los cambios físicos son cuestiones personales y que no deberían convertirse en motivo de ataques.

Lo cierto es que Nicki Nicole continúa enfocada en su carrera musical, mientras atraviesa una etapa de cambios en su vida personal. A meses de cumplir un nuevo año de vida, la artista se muestra concentrada en sus proyectos y, según trascendió, actualmente estaría soltera.

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