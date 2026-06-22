¿Qué le pasó a Nicki Nicole? Reapareció en España y las redes estallaron

La catarata de opiniones generó rápidamente una reacción entre muchos seguidores de la cantante, que salieron a poner límites y cuestionaron los comentarios sobre el cuerpo ajeno.

"¿Por qué siempre opinan sobre el físico de las mujeres?", escribió una fan. Otros recordaron que la salud, el aspecto y los cambios físicos son cuestiones personales y que no deberían convertirse en motivo de ataques.

Lo cierto es que Nicki Nicole continúa enfocada en su carrera musical, mientras atraviesa una etapa de cambios en su vida personal. A meses de cumplir un nuevo año de vida, la artista se muestra concentrada en sus proyectos y, según trascendió, actualmente estaría soltera.