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La inesperada respuesta del contratista de Manuel Adorni tras quedar bajo la lupa de ARCA

Matías Tabar, el hombre que realizó las refacciones en la casa del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá, se refirió por primera vez a la intimación que recibió de ARCA en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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La inesperada respuesta del contratista de Manuel Adorni tras quedar bajo la lupa de ARCA

La inesperada respuesta del contratista de Manuel Adorni tras quedar bajo la lupa de ARCA
Leé también La Justicia resolvió que continúe en Comodoro Py la denuncia contra Adorni por el presunto uso de Gendarmería en Indio Cuá
El programa WiFi reveló el caso el pasado 19 de mayo. (Foto: A24).

El empresario sostuvo que el requerimiento del organismo forma parte de los controles habituales y descartó cualquier maniobra de hostigamiento. "ARCA me pide explicar unas inconsistencias que detectaron, corregirlas, enviarlas y un par de declaraciones de patrimonio. Para mí es normal, hace más de 20 años que soy autónomo y cuando se detectan irregularidades hay que corregirlas", afirmó.

En declaraciones a Radio Con Vos, Tabar rechazó que la intimación pueda interpretarse como un apriete y aseguró que se trata de un procedimiento habitual.

"No, como contribuyente es lo que me corresponde", sostuvo, y agregó: "Me parece medio raro pensar que fuese un apriete. Sería como el perro que se muerde la cola, que él (Adorni) me mandara a apretar a mí por un gasto que hizo él, sería más que descabellado".

En la misma línea, remarcó: "Es normal que ingreses y tengas irregularidades o inconsistencias dentro de tu portal. Por eso no lo tomo como una persecución o un hostigamiento".

Qué dijo sobre su relación con Adorni

Tabar también aseguró que ni Manuel Adorni ni personas de su entorno volvieron a comunicarse con él desde que se conocó la investigación. "No. No tengo mi teléfono, yo salgo, me lo puedo cruzar y no tengo ningún problema. Igual vivimos alejados. No lo vi más", señaló.

Además, explicó por qué prefiere mantener distancia mientras avanza la causa judicial.

"Que avance todo esto, que se haga lo que se tenga que hacer. El día que se termine volveré a atender el contacto, por ahí, o por ahí no. Me parecería injusto ir y buscar, porque de la otra parte se puede tomar de una forma. Prefiero seguir así", expresó.

La intimación de ARCA

La semana pasada, ARCA intimó al contratista y le solicitó que presente documentación relacionada con sus ingresos y con los trabajos realizados en la casa de Adorni en Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

El organismo le requirió información sobre:

  • La justificación de ingresos correspondientes a 2024 y 2025.
  • La actividad desarrollada y la facturación.
  • Los detalles de la obra realizada en la vivienda del jefe de Gabinete.
  • Las compras efectuadas a proveedores durante esos años.
  • El origen de los fondos utilizados para adquirir vehículos y dólares.

Entre los bienes observados figuran una camioneta valuada en $47 millones y un automóvil de $4 millones, además de otras operaciones patrimoniales.

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