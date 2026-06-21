Así murió un motociclista en el Puente Pueyrredón: buscan a un automovilista que escapó

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue una extensa mancha marrón que se extendía varios metros sobre el asfalto. Los peritos intentaban determinar si se trataba de líquidos pertenecientes a un automóvil que habría participado del siniestro.

La moto quedó tendida sobre el carril rápido del puente, mientras que el cuerpo de la víctima permaneció durante varias horas en el lugar a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.

Sospechan que un auto escapó tras el impacto

De acuerdo con los primeros indicios, un vehículo podría haber encerrado al motociclista en la zona de la bajada del puente, provocando la caída fatal. Luego del impacto, el conductor habría escapado sin asistir a la víctima.

La presencia de autopartes dispersas sobre la calzada también refuerza la hipótesis de la participación de un segundo vehículo. Los investigadores intentan determinar si los restos pertenecen a la moto o al automóvil involucrado.

Fuentes que trabajaban en el lugar señalaron que la marca hallada sobre el asfalto continúa varios metros más allá del punto donde quedó la motocicleta, un dato que alimenta la posibilidad de una pérdida de líquidos del vehículo que se dio a la fuga.

Las cámaras podrían ser clave

Aunque en el lugar exacto del siniestro no habría cámaras de seguridad, los investigadores confían en obtener registros de los accesos y salidas del Puente Pueyrredón.

Las filmaciones de la bajada hacia las avenidas Hipólito Yrigoyen y Mitre podrían permitir identificar algún vehículo con daños compatibles con el choque o reconstruir los movimientos ocurridos en el horario del hecho.

Los especialistas también analizarán las marcas presentes sobre la calzada para estimar la velocidad a la que circulaban los vehículos involucrados y determinar si existió una maniobra brusca o un encierro.

Un nuevo siniestro fatal en el tránsito

El hecho volvió a poner el foco sobre la siniestralidad vial en los principales accesos al Área Metropolitana de Buenos Aires. La zona donde ocurrió el accidente presenta una reducción de velocidad obligatoria a 60 kilómetros por hora debido a la proximidad de las bajadas hacia Avellaneda.

Hasta el momento no trascendió la identidad de la víctima y tampoco se habían presentado familiares o allegados en el lugar durante las primeras horas posteriores al hecho.

La investigación continúa para determinar cómo ocurrió el choque e identificar al conductor que, según la principal hipótesis, habría abandonado la escena tras el impacto fatal.