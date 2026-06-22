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Con Messi a la cabeza, la Selección Argentina busca la clasificación a 16avos. ante Austria

El combinado liderado por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi se enfrenta al seleccionado europeo en Dallas. Una victoria de la Albiceleste sellará de forma matemática su boleto a la ronda de 16avos de final.

Reuters/Jerome Miron

Reuters/Jerome Miron

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La expectativa se traslada a territorio texano para el segundo examen de los campeones del mundo en la cita máxima. La Selección Argentina y Austria se enfrentarán este lunes desde las 14:00 horas en el Dallas Stadium, en un compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y conducido tácticamente por Lionel Scaloni afrontará este compromiso con un objetivo de máxima claridad: si la Albiceleste logra ganar, se asegurará la clasificación matemática a los dieciseisavos de final de la competencia antes de la jornada de cierre.

Dónde ver el partido de la Selección Argentina vs. Austria en vivo

El encuentro trascendental de la Scaloneta se disputará en el turno vespertino y contará con cobertura total para los fanáticos. El partido de la Selección Argentina vs. Austria comenzará a las 14:00 horas (hora de Argentina) en la sede de Dallas y se podrá seguir en directo a través de las transmisiones oficiales de televisión y plataformas digitales autorizadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La formación de Argentina vs. Austria, por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Austria vs. Argentina, por el Mundial 2026

Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

La Selección Argentina vs. Austria, en vivo

13:15 - La Selección Argentina ya realiza la entrada en calor

El árbitro para Argentina vs. Austria

Para el partido entre Argentina vs. Austria el árbitro será Amin Mohamed Omar

Leé también Qué necesita la Selección argentina para clasificarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026
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