La expectativa se traslada a territorio texano para el segundo examen de los campeones del mundo en la cita máxima. La Selección Argentina y Austria se enfrentarán este lunes desde las 14:00 horas en el Dallas Stadium, en un compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y conducido tácticamente por Lionel Scaloni afrontará este compromiso con un objetivo de máxima claridad: si la Albiceleste logra ganar, se asegurará la clasificación matemática a los dieciseisavos de final de la competencia antes de la jornada de cierre.
Con Messi a la cabeza, la Selección Argentina busca la clasificación a 16avos. ante Austria
El combinado liderado por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi se enfrenta al seleccionado europeo en Dallas. Una victoria de la Albiceleste sellará de forma matemática su boleto a la ronda de 16avos de final.
Dónde ver el partido de la Selección Argentina vs. Austria en vivo
El encuentro trascendental de la Scaloneta se disputará en el turno vespertino y contará con cobertura total para los fanáticos. El partido de la Selección Argentina vs. Austria comenzará a las 14:00 horas (hora de Argentina) en la sede de Dallas y se podrá seguir en directo a través de las transmisiones oficiales de televisión y plataformas digitales autorizadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La formación de Argentina vs. Austria, por el Mundial 2026
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
La probable formación de Austria vs. Argentina, por el Mundial 2026
Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.