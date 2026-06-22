Con Messi a la cabeza, la Selección Argentina busca la clasificación a 16avos. ante Austria

La expectativa se traslada a territorio texano para el segundo examen de los campeones del mundo en la cita máxima. La Selección Argentina y Austria se enfrentarán este lunes desde las 14:00 horas en el Dallas Stadium , en un compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y conducido tácticamente por Lionel Scaloni afrontará este compromiso con un objetivo de máxima claridad: si la Albiceleste logra ganar, se asegurará la clasificación matemática a los dieciseisavos de final de la competencia antes de la jornada de cierre.

El encuentro trascendental de la Scaloneta se disputará en el turno vespertino y contará con cobertura total para los fanáticos. El partido de la Selección Argentina vs. Austria comenzará a las 14:00 horas (hora de Argentina) en la sede de Dallas y se podrá seguir en directo a través de las transmisiones oficiales de televisión y plataformas digitales autorizadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La formación de Argentina vs. Austria, por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Austria vs. Argentina, por el Mundial 2026

Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic . DT: Ralf Rangnick.

La Selección Argentina vs. Austria, en vivo

13:15 - La Selección Argentina ya realiza la entrada en calor