Conmoción: una mamá encontró muerto a su bebé de dos meses de una manera inesperada

Sin embargo, una vez allí, el médico de guardia confirmó que el niño ya había fallecido.

De inmediato intervino la Justicia, que dispuso la realización de una necropsia para determinar con precisión las causas de la muerte, según informó el diario mendocino El Sol.

Las hipótesis que analiza la investigación

Por estas horas, los investigadores manejan distintas posibilidades sobre el origen del deceso.

Entre las principales hipótesis figuran una posible broncoaspiración o alguna afección relacionada con las bajas temperaturas registradas en las últimas horas en la provincia.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y personal del Cuerpo Médico Forense, que llevarán adelante los estudios correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El reclamo de familiares y vecinos

La conmoción por el fallecimiento del bebé derivó en una protesta durante la tarde del sábado. Minutos después de las 15, familiares y amigos de los padres cortaron la Ruta 15 para exigir explicaciones a las autoridades y denunciar presuntas fallas en la atención sanitaria.

Los manifestantes cuestionaron que el centro de salud estuviera cerrado y sostuvieron que la demora en recibir asistencia podría haber influido en el desenlace.