Más cambios en el Gabinete: Adorni anunció la salida del secretario de Comunicación

Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos. En breve anunciaremos el nombre de su… — Manuel Adorni (@madorni) June 22, 2026

"Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos", señaló el jefe de los ministros.

Posteriormente, Adorni agregó que "en breve anunciaremos el nombre de su remplazo, quien trabajará a la par del nuevo vocero presidencial".

Precisamente sobre el respaldo de Lanari, fuentes cercanas al nuevo vocero indicaron a A24.com que se va a ir informando a medida que se termine de definir "la transición". Lanari era reconocido públicamente como "el número dos" o mano derecha de Adorni en toda su gestión como vocero de javier Milei.

Los cambios en los equipos del área de Comunicación, que hasta ahora dependían en su totalidad de Adorni y de Lanari (ambos respondían directamente a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y a Javier Milei) podrían seguir en las próximas horas, según advirtieron fuentes oficiales consultadas por A24.com.

La vocera de Ravier es Alexia Sagemuller, especialista en comunicación, y quien es mencionada como una de las posibles reemplazantes para ocupar el lugar que deja vacante Lanari.

Lanari llegó al Gobierno en 2024 y ocupó, en principio, el cargo de subsecretario de Prensa y Comunicación de Presidencia. Con el correr de los dos años y medio de gestión, consolidó su amistad personal con Adorni y con el propio Milei, y cuando Adorni subió al rango de jefe de ministros, heredó el nuevo organigrama unificado de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

El jefe de Gabinete y Ravier definían ahora como quedará el organigrama del área de comunicación y los nuevos funcionarios que acompañarán al vocero.