José Coronado brilla en Netflix con su nueva película y es el gran estreno de 2026

La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?

Lo que comienza como una sutil sospecha se acaba convirtiendo en un juego del gato y el ratón que lleva a un padre y su hija a un punto sin retorno. Los creyentes, el nuevo thriller psicológico de Netflix protagonizado por Jose Coronado (Entrevías, Legado) y Stéphanie Magnin (La fiera, La moderna), se estrena a nivel global el 24 de julio de 2026.

La película, producida por El Desorden Crea y con dirección de Roger Gual (Clanes, El desorden que dejas), cuenta con un guion que supone la vuelta conjunta de Carlos Montero y Darío Madrona tras Élite. Carlos Montero y Darío Madrona también actúan como productores ejecutivos junto a Diego Betancor. Juana Jiménez está al cargo de la dirección de fotografía. El rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Asturias y Madrid y en la ciudad de Berlín. Completan el reparto Fanny Gautier (Olympo, Mía es la venganza) en el papel de Lucía y Alberto Olmo (Mala influencia, Amar es para siempre) como Arón.

El personaje de José Coronado que protagoniza "Los creyentes"

Martín es un hombre que cambió radicalmente tras su jubilación. Con el paso del tiempo se convirtió en una persona más agresiva, distante y obsesionada con una teoría conspirativa que condiciona buena parte de su vida.

Ese comportamiento llamará rápidamente la atención de su hija. Lo que al principio parece ser una consecuencia del aislamiento y la edad comenzará a adquirir un significado mucho más preocupante a medida que la historia avance.

Ruth empezará a observar contradicciones, actitudes extrañas y detalles que no encajan con la versión oficial sobre la muerte de su madre. Cada nuevo indicio la llevará a preguntarse si realmente conoce al hombre con el que comparte techo.

La gran incógnita será determinar si Martín es realmente una persona peligrosa o si las circunstancias están alimentando los peores temores de su hija.

Cuándo se estrenará "Los creyentes" en Netflix

Netflix confirmó que Los creyentes estará disponible a partir del 24 de julio de 2026. La producción llegará como una de las grandes apuestas de suspenso psicológico del año y buscará conquistar tanto al público español como a los espectadores internacionales.

Con una trama basada en secretos familiares, teorías conspirativas y sospechas constantes, la película promete ofrecer una experiencia cargada de tensión desde el comienzo hasta el desenlace.

Mientras se acerca la fecha de estreno, una pregunta seguirá rondando entre quienes descubran la historia: ¿Ruth realmente comparte su casa con un asesino o está siendo víctima de sus propios temores?

Tráiler oficial de "Los creyentes" en Netflix